Venere accende la passione della Bilancia che domani ha ancora la Luna nel segno. Giove opposto infastidisce ancora il Sagittario, mentre i Pesci sono affrancati dal transito di Marte in Cancro appena cominciato, la novità astrologica della giornata: scopriamo come la vivono gli ultimi sei segni zodiacali.

L’Oroscopo Paolo Fox di domani 5 settembre 2024: le previsioni per la seconda metà dello zodiaco: dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: con Venere nel segno le relazioni sono frizzanti e l’amore è importante. Ancora più impellente è ritrovare una buona forma fisica, perché sono mesi che stai cercando di stare meglio.

SCORPIONE: nel fine settimana avrai la Luna nel segno: potrei toglierti una soddisfazione e risolvere qualche problematica familiare o personale, anticipa l’Oroscopo Paolo Fox di domani 5 settembre 2024. In queste giornate sono cambiati degli equilibri in famiglia o nell’entourage lavorativo.

SAGITTARIO: forse hai fatto un errore del tutto in buona fede. Giove in opposizione parla di cose da chiarire anche per vie legali, in alcune situazioni. Non abbatterti e vai avanti.

CAPRICORNO: sei sempre molto riflessivo e cauto, tuttavia stai attento a non perdere una buona opportunità. In amore sono incorso degli accordi importanti.

ACQUARIO: sentimenti sdoganati e creatività a mille. Fatti vedere, frequenta persone: Venere esalta le tue tue passioni più cocenti.

PESCI: dimentica i tristi trascorsi di agosto: è arrivato settembre e Marte ha cominciato un transito molto buono. Stai lavorando a grandi progetti che da un lato ti entusiasmano, ma dall’altro ti preoccupano un po’ perché non hai certezze sul loro esito. Non farti annichilire dall’ansia! Ad ogni modo va molto meglio rispetto ai giorni precedenti.

