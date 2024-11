Grande rimonta della Bilancia che gode del favore di Marte non più opposto, l’Acquario si vuole divertire e i Pesci attendano il weekend per rappacificarsi in amore. Scopriamo i dettagli per gli ultimi sei segni zodiacali

Oroscopo Paolo Fox di domani 8 ottobre 2024: il cielo dalla Bilancia ai Pesci

BILANCIA: recuperi bene con la Luna in Acquario e, grazie a un Marte benevolo, ti senti molto meglio e stai facendo progetti per i prossimi mesi.

SCORPIONE: domani sarà una giornata un po’ sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico potresti avvertire un calo. Tuttavia le tue idee sono sempre vincenti.

SAGITTARIO: le idee sono buone e il tuo spirito pionieristico ti spinge a esplorare strade innovative. Stai solo attento al denaro, perché le problematiche legali ed economiche in generale sono un po’ in ritardo, avverte l’Oroscopo Paolo Fox di domani 8 ottobre 2024.

CAPRICORNO: hai appena avuto la Luna nel segno che ti ha facilitato nel risolvere alcuni problemi. Oggi relax! E un’altra giornata buona sarà domenica, favorevole alle questioni di cuore.

ACQUARIO: cerca di divertirti, ché con la Luna nel segno sei elettrico e hai voglia di spazzare via la noia e tutto il weekend sarai sostenuto dal pallido astro. Ci sono spese da sostenere in casa, per ristrutturazioni. Sei affaticato con Marte opposto.

PESCI: dimentica i primi giorni del mese, mentre domenica la Luna sarà nel tuo cielo e ti potrà stare vicino se vuoi ricucire uno strappo in amore. I rapporti interpersonali necessitano di attenzione, anche quelli di tipo lavorativo.

