Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 giugno 2024/ Arriva Venere in Cancro: Giove protegge alcuni segni, ma altri…

Siamo arrivati alla metà del mese con i cambiamenti che saranno determinanti per l’intero zodiaco. L’Oroscopo di Paolo Fox mette infatti in guardia alcuni segni che sono andati bene finora, ma che da lunedì avranno qualche nuvoletta nel proprio cielo a causa dell’ingresso di Venere in Cancro. Quest’ultimo segno andrà quindi benissimo, come Toro, Scorpione e Pesci e altri che incontreranno qualche difficoltà, come Ariete, Bilancia e Capricorno. Giove però protegge tutti i segni d’aria, come Gemelli e Acquario.

Ariete

Ci sono occasioni da sfruttare, ma attenzione perché da lunedì ci saranno delle complicazioni nel tuo cielo: dei ritardi, precisa l’Oroscopo di Paolo Fox, e forse dovrai chiarire delle questioni con qualcuno che non ha capito che sei tu a gestire le cose. È possibile che tu decida quindi di apportare dei cambiamenti perché stanco di sobbarcarti alcuni pesi. L’estate però sarà in generale molto positiva e continuerai ad apportare trasformazioni alle tue attività. In amore ci vuole cautela.

Toro

La seconda metà del mese è positiva per il tuo segno e servirà anche per dimenticare qualche brutta esperienza fatta recentemente. Avevi bisogno di cambiare, anche se il tuo segno è un po’ reticente nel farlo, per pigrizia o per carattere, ma il tuo segno è di terra e alla fine sei molto pragmatico: se ci sono troppe controversie cerchi di risolvere le questioni e di ritrovare serenità, spiega l’Oroscopo di Paolo Fox . Dalla prossima settimana Venere tornerà favorevole e questo sarà certamente significativo.

Gemelli

Il tuo cielo è complesso da spiegare, perché Giove è nel segno, ma è in opposizione a Saturno: il risultato è che ci sono buone opportunità, ma a volte ci sono dei ritardi o degli intoppi. Non mancano buone occasioni e anche la fortuna, tuttavia Saturno dice che ci sono delle difficoltà, avverte l’Oroscopo di Paolo Fox: i primi di giugno potevano essere problemi fisici, adesso di tipo organizzativo: l’incontro con qualcuno che può risolvere sarà necessario. Domenica sarà una giornata utile per l’amore.

Cancro

Un bellissimo cielo! Da lunedì Venere darà spazio all’amore e anche il lavoro, per le prossime due settimane, ne trarrà beneficio, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. Se devi fare un’istanza, ti basterà parlare con la persona giusta ed è difficile che, se hai lavorato bene fino a questo punto, tu non riceva soddisfazioni. Le nuove conoscenze sono davvero stuzzicanti.

Leone

Andiamo verso luglio e si infiammano le passioni, in tutti i campi: sentimentale e lavorativo. Hai voglia di porti un nuovo obiettivo e non importa se su un tot di sfide vinte una non è andata a segno, perché anche un risultato negativo sarà utile per costruire qualcosa di nuovo e di più forte, imparando dagli errori commessi in passato, assicura l’Oroscopo di Paolo Fox. È una fase in cui ci sono delle persone contro: stai attento agli attacchi!

Vergine

I primi giorni del mese sono stati quelli più pesanti: ora tutto è passato, ma è utile capire come hai reagito, perché ti sei impegnato tanto ma ritieni di non aver ricevuto la necessaria riconoscenza dopo aver aiutato qualcuno. La miglior soluzione è l’indifferenza e soprattutto troncare i rapporti con chi è stato scorretto con te. Domenica ci sarà un bel cielo per le relazioni sentimentali, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Bilancia

L’amore è la nota dolente di questa seconda parte del mese: le coppie in crisi dovranno trovare un po’ di indipendenza e l’Oroscopo di Paolo Fox chiede di parlare chiaro, perché si rischia di accumulare tensione. Le stelle però sono favorevoli alle nuove conoscenze: si parte un po’ sottotono, ma da luglio ci saranno più chance. Il lavoro invece offre buone opportunità, con Giove positivo: chi sta attendendo un risultato o consenso potrebbe già aver avuto o avrà buone notizie.

Scorpione

Arrivano certezze, soprattutto in amore. Siamo in un periodo di ripresa e potrai muoverti a tuo piacimento: ci possono essere ritorni di fiamma e sensazioni importanti. Chi non è stato bene o si è curato recentemente, adesso starà decisamente meglio, promette l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Non è semplice cancellare i primi giorni di giugno, con alcuni tradimenti che ci sono stati. Non tutte le persone che hai attorno sono di fiducia, poi tu sei uno che non ha freni con la lingua e quindi è probabile che la diplomazia non sia stata il tuo forte. Venere sarà in opposizione ancora per pochi giorni, ma ti chiede ancora di essere cauto soprattutto in amore, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Capricorno

È un cielo vincente anche se sabato e domenica ci saranno cose da dire con il partner. L’amore necessità di serenità e bisogna vedere con chi ti relazioni, perché se ci sono persone che ti osteggiano, il rischio è quello di arrabbiarsi in questo momento, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Acquario

Giove positivo aiuta a risvegliare creatività e ideali e oggi anche la Luna è favorevole! Curati fisicamente, l’amore è in grande ripresa e le passioni sono molto forti assicura l’Oroscopo di Paolo Fox.

Pesci

Questa è la situazione ideale per affermare il tuo valore. Da lunedì, Venere sarà super positiva e se una persona ti è scappata di mano o, negli ultimi tempi, non è stata chiara con te, adesso potrei chiarire la sua posizione. La prima parte di giugno, così confusionaria, verrà spazzata via da questa seconda parte del mese, davvero interessante. Definisci il tuo ruolo e recupera i sentimenti, consiglia l’Oroscopo di Paolo Fox.











