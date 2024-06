Oroscopo Paolo Fox di oggi 8 giugno 2024/ Le previsioni segno per segno: come sarà il weekend?

Il cielo di giugno ha già riservato molte novità che hanno creato un po’ di sconquasso tra i segni zodiacali. Giove e Venere hanno fatto il loro ingresso in Gemelli, causando così un’alta concentrazione di pianeti in un unico punto del cielo. Molto favoriti i segni d’aria quindi, Gemelli, Acquario, Bilancia e in ripresa quelli di fuoco, come il Leone. Vergine e Sagittario sono un po’ in difficoltà, ma cambierà presto. Oggi la Luna si trova in Cancro.

Ariete

Sei carico e pieno di voglia di fare, tuttavia oggi la Luna è opposta, per cui le tue decisioni devono essere prese con cautela. L’Oroscopo di Paolo Fox non vuol dire con questo che i programmi saltino, ma oggi è meglio dedicarlo al relax. Chiarisci ciò che devi in amore entro il 16, perché poi Venere inizierà un transito meno amico.

Toro

Cambiare è il leit motiv del periodo, così come l’allontanare persone fastidiose. Recentemente ti sei accorto che hai dato troppo spazio a qualcuno che anche se ti voleva bene non era giusto per te: la verità è emersa. Puoi comunque contare su questo fine settimana che ti regala delle belle emozioni: gli incontri sono favoriti, incoraggia l’Oroscopo di Paolo Fox.

Gemelli

Sei inarrestabile in questo momento e hai tanta voglia di “giocare”. L’Oroscopo di Paolo Fox spiega come questo segno zodiacale appaia a volte superficiale: in realtà le cose le prende seriamente, ma deve metterci del divertimento in tutto quello che fa. Qualche ritardo causato da Saturno in dissonanza. Il consiglio è di usare più cautela nelle decisioni da prendere.

Cancro

Oggi la Luna è nel segno! Le emozioni sono in arrivo e non c’è niente di cui tu abbia più bisogno. Inoltre, il 17 Venere entrerà nel tuo spazio zodiacale e l’Oroscopo di Paolo Fox ti consiglia di prepararti: se c’è qualcuno che ti piace e sei single, dal 17 avrai molte chance in più! Anche le coppie solide potrebbero programmare qualcosa di bello per la fine del mese.

Leone

A maggio hai vissuto dietro le quinte e sei rimasto ad osservare i tuoi “nemici” e hai studiato le carte per vincere. Se hai valutato un progetto che ha funzionato lo rivedrai per presentarlo nuovamente a settembre. La competizione ti ha stressato, ma tu ne hai bisogno per rivitalizzarti. Le giornate sono favorevoli a questo, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox.

Vergine

Hai vissuto, verso la metà della settimana, qualche temporale emotivo. L’Oroscopo di Paolo Fox si augura che sia terminata. In questo weekend stacca la spina e spegni il telefono! Il rilassamento totale è la cosa migliore da fare.

Bilancia

C’è tanta frenesia soprattutto in amore: non vedi l’ora di tornare in pista, soprattutto se sei reduce da una separazione. Oggi però la Luna è opposta e può esserci qualche difficoltà. C’è poca chiarezza in questo periodo e con un ex è ora di mettere un po’ le cose in chiaro. L’Oroscopo di Paolo Fox ha già spiegato che la Bilancia viaggia a briglia sciolta e non vuole più vivere costrizioni di sorta.

Scorpione

La Luna oggi è già favorevole e domani sarà ancora più bella. Potresti riavvicinare qualcuno che ti ha fatto imbestialire a maggio, ma se non si può, cambia strada: le novità sono incoraggiate. Dal 17, Venere sarà favorevole e l’amore tornerà in auge, anticipa l’Oroscopo di Paolo Fox.

Sagittario

Per eccesso di schiettezza o per amore di battuta ti sei messo qualcuno contro. Inoltre l’Oroscopo di Paolo Fox ricorda che recentemente chi lavora per una ditta si è un po’ sentito escluso ed è arrabbiato perché ha visto che chi magari è arrivato da poco ha comunque avuto di più. Non ti preoccupare, perché ritroverai una grande forza: Giove, il tuo pianeta governatore, ti chiede di stare attento ai contenziosi legali.

Capricorno

Il fine settimana ti regala buone sensazioni e una vittoria è in arrivo. Chi è già strutturato dal punto di vista professionale non avrà problemi nelle prossime settimane e, da domani, Marte inizierà un bel transito: le risposte positive di maggio consolideranno la tua sicurezza per il resto del mese, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. I sentimenti dipendono molto da te, ma se ci sono dei problemi, dal 17 potrebbero emergere. Inoltre, gli ex che non hanno raggiunto accordi potrebbero fare più fatica.

Acquario

In questi giorni sei in agitazione, per cui curati un po’ di più: non saltare i pasti e se c’è un piccolo malessere, rivolgiti al medico. Luna e Venere sono in posizione favorevole e quindi l’amore è premiato: è possibile che le coppie in crisi, a maggio, adesso abbiano trovato un buon equilibrio, secondo l’Oroscopo di Paolo Fox. Se invece non ne valeva la pena, puoi voltare pagina perché i nuovi contatti sono molto intriganti.

Pesci

Le tempeste dell’animo ti fan vedere le cose per quello che non sono. Il consiglio dell’Oroscopo di Paolo Fox è, soprattutto in amore, di avere pazienza e attendere il 17, perché Venere darà delle chiarificazioni in più. Il fine settimana si apre con una bella Luna e se ci sono dei dubbi potrai farti scivolare le cose addosso, anche se, in questo periodo, non ti fai problemi a dire cosa pensi.











