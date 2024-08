Le previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox per la settimana: novità in arrivo per Scorpione

Si rinnova l’appuntamento con l’esperto di astri e astrologo, che ha fornito aggiornamenti riguardo alle previsioni dell’Oroscopo per la settimana 24-31 agosto 2024, che ovviamente riserveranno come al solito sorprese e cambiamenti un po’ per tutti, cerchiamo di capire meglio e più precisamente cosa cambierà per tre segni dello zodiaco nello specifico:

SCORPIONE: sarete chiamati a fare una importante scelta nei prossimi giorni che potrebbe stravolgere le vostre abitudini, alcuni non sembrano condividere le vostre idee, ma voi dovrete fare attenzione solo alle finanze e non alle voci altrui.

SAGITTARIO: secondo l’oroscopo della settimana di Paolo Fox ripartirete alla grande con delle belle e interessanti novità in particolare sul lavoro, non fermatevi davanti a niente nel mandare avanti i vostri progetti e le idee, non sottovalutate i nuovi incontri.

CAPRICORNO: non amate molto le novità, eppure potrebbero arrivare a breve, entro la fine del mese potreste ritrovarvi a prendere una decisione molto importante, non è però questa la fase in cui lanciarsi in investimenti azzardati.

Sempre il rinomato astrologo Paolo Fox e volto quotidiano de I Fatti vostri su Rai2 ha svelato altri aggiornamenti per altri tre segni dello zodiaco, pronti a fare i conti con un finale di agosto che si preannuncia bollente non solo per il clima:

PESCI: è in arrivo una svolta sul lavoro che potrebbe garantirvi ulteriore creatività, occhio alle polemiche sempre in ambito professionale.

ACQUARIO: avete grande voglia di impegnarvi, ma alcune giornate sono da prendere un po’ con le pinze in particolare se lavorate in un settore commerciale, avete voglia di imparare e mandare avanti le vostre idee.

LEONE: secondo l’Oroscopo della settimana di Paolo Fox potrebbero venirvi in mente delle buone idee, vedete la luce in fondo al tunnel ma non agite in maniera impulsiva per evitare spiacevoli sorprese.