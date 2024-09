L’oroscopo settimanale con le previsioni dal 23 al 29 settembre 2024 è tratto dal magazine Alfemminile. L’astrologa svela che questa settimana ci saranno importanti transiti astrali. Venere entrerà in Scorpione abbandonando la Bilancia mentre Mercurio entrerà in quest’ultimo segno dopo aver lasciato la Vergine. Vediamo dunque nel dettaglio come questi movimenti dei pianeti influenzeranno i segni dello Zodiaco soprattutto in amore e sul lavoro con le previsioni dei primi sei segni dello Zodiaco: da Ariete a Vergine.

Oroscopo settimanale 23-29 settembre 2024: decisioni importanti per Toro

ARIETE: La buona notizia è che Venere non sarà più in opposizione nel tuo segno e quindi potrai dire addio alla sfortuna in amore. La cattiva notizia, invece, è che Mercurio entrerà in opposizioni nel tuo segno e influirà negativamente sul lavoro.

TORO: L’oroscopo settimanale svela che inizierà un periodo complicato in amore per colpa dell’opposizione di Venere ed anche le coppie più solide potrebbero vacillare, sul lavoro attenzione al nervosismo.

GEMELLI: L’entrata di Mercurio nel tuo segno ti aiuterà a trovare occasioni e opportunità per emergere sul lavoro. E soprattutto arriveranno finalmente le conferme e le risposte che aspettate da tempo. In amore giornate favorevoli lunedì e martedì grazie alla Luna.

CANCRO: Venere non sarà più in opposizione ed a partire da martedì sarà pronta a regolarti tutto l’amore che meriti, per quanto riguarda il lavoro, invece, il transito sfavorevole di Mercurio potrebbe portare ad un rallentamento o addirittura un blocco.

LEONE: Potrebbero esserci delle piccole crisi in amore dovute da Venere in quadrature ed all’opposizione di Mercurio, le coppie davvero solide però riusciranno a superare le avversità

VERGINE: Stando a quanto riporta l’oroscopo settimanale Venere tornerà attivo in tuo favore: e l’amore tornerà prepotentemente tra le tue priorità, sul lavoro godrai della congiunzione favorevole di Mercurio.