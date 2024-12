Oroscopo settimanale dal 8-15 dicembre 2024: le previsioni per Ariete, Toro e Gemelli

Rieccoci con l’oroscopo settimanale e le previsioni che vanno dall’8 al 15 dicembre tratte da un articolo pubblicato su Tv Sorrisi e Canzoni. Vediamo dunque come andranno le cose nei prossimi giorni per i vari segni zodiacali, con le indicazioni degli astri che coprono appunto il periodo che va dal 8 al 15 dicembre.

Ariete: cominciamo da questo segno che sa vendersi molto bene e che sarebbe in grado di far decollare qualsiasi affare. Tuttavia, l’oroscopo settimanale invita i nati sotto questo segno alla cautela, alla pazienza e al prestare attenzione ai dettagli nel quotidiano.

Toro: l’oroscopo settimanale sembra suggerire al Toro di cogliere il momento, organizzarsi meglio e, soprattutto, affidarsi al proprio intuito. Possibili sinergia con una Vergine: se si viene invitati questa volta sarà meglio non declinare.

Gemelli: i nati sotto questo segno devono fare i conti con una situazione ingarbugliata a livello personale. L’oroscopo sembra sottolineare l’importanza e l’esigenza di ricevere consenso, affetto e incoraggiamento. Non è detto che non siano accontentati…

Cancro, Leone e Vergine: oroscopo settimanale dal 8-15 dicembre 2024

Cancro: l’oroscopo settimanale si infiamma con previsioni divisive, almeno per i nati sotto il segno del Cancro, ancora alla ricerca del giusto sbocco lavorativo. Nervosismi e tensioni possono essere frutto di una situazione stimolante, al di là delle prospettive economiche che al momento non offrono garanzie.

Leone: l’oroscopo settimanale sembra dire e suggerire ai nati sotto il segno del Leone di tener bene gli occhi aperti di esprimere gratitudine per quel che accade nel nostro posto privato. A volte ci dimentichiamo delle cose più ovvie.

Vergine: non è un momento facile per i nati sotto il segno della Vergine, secondo l’oroscopo costretti a rimboccarsi le maniche per non vanificare i frutti degli ultimi mesi: continuare ad agire è il primo vero passo che farà tutta la differenza. Questo è forse il consiglio più importante da seguire.