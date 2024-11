Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni settimana fino al 25 novembre

Nuovo appuntamento con le previsioni dell’Oroscopo Ada Alberti, la nota esperta di astri è intervenuta a Pomeriggio Cinque di Myrta Merlino per aggiornare i telespettatori con le ultime questioni dal punto di vista astrale. Non mancheranno novità e cambiamenti, in particolare sul lavoro, occhio anche alle finanze dopo le spese recenti.

ARIETE: sarà una settimana importante sul piano lavorativo, con tante novità positive in arrivo già a breve, mentre per quanto riguarda l’amore è un periodo freddo.

TORO: sarete aiutati e sostenuti dalla persona amata, fate attenzione invece alle finanze che potrebbero crearvi dei grattacapi, arrivate infatti da un periodo pieno di spese.

GEMELLI: nel lavoro sono in arrivo degli incarichi molto interessanti, siate prudenti però sul tema relativo alle spese, avrete la possibilità di fare dei confronti importanti nei prossimi giorni.

Oroscopo settimanale Ada Alberti, previsioni: novità in arrivo per Leone

Intervenuta a Mattino Cinque, l’esperta di astri ha aggiornato sull’Oroscopo settimanale Ada Alberti, svelando le previsioni per i prossimi giorni, fino al prossimo 25 novembre. Anche in questo caso tante sorprese tra sentimenti e lavoro, andiamo a vedere ancora più nel dettaglio cosa accadrà:

CANCRO: è possibile un po’ di egoismo in amore, sono in arrivo delle belle proposte invece sul lavoro che vi faranno vacillare.

LEONE: ci sono delle buone nuove per voi, buona la comunicazione che dovete cercare di sfruttare nel migliore dei modi.

VERGINE: qualcosa sta migliorando, anche i sentimenti finalmente si colorano dei colori dell’amore, sarete sostenuti dalla persona che amate, forse in casa c’è qualche tensione di troppo.