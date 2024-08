L’oroscopo settimanale di Branko svela che archiviato Ferragosto è tempo di godersi gli ultimi giorni del mese tra relax, divertimento e leggerezza. C’è chi sarà particolarmente fortunato in amore come Ariete e che invece sarà baciato dalla fortuna sotto tutti gli altri aspetti come Vergine. Sottotono e preoccupato Toro mentre si prospettano passioni improvvise per Gemelli, flirt per Leone ed infine il Cancro che dopo lo stress di Ferragosto ha solo bisogno di riposare. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni del noto astrologo per i primi sei segni: da Ariete a Vergine nella settimana dal 16 al 22 agosto.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 14 agosto 2024/ Sagittario resa dei conti, Pesci al top

Oroscopo settimanale di Branko: previsioni dal 16 al 22 agosto 2024 su amore e fortuna

ARIETE: Continua la vostra estate d’amore, tra il 18 e il 19 sarà al culmine la Luna piena nel settore delle amicizie e dei nuovi incontri, se il vostro cuore non è impegnato da un affetto profondo e da una relazione soddisfacente non sfuggirete alle frecce di Cupido che vi fa comportare da adolescenti.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 14 agosto 2024/ Ariete baciato dalle stelle, Gemelli confuso

TORO: L’oroscopo settimanale svela che Venere stupenda, generosa, innamorata vi farà dimenticare tutto il resto, persino Sole e Mercurio ma ci sono irritazioni per la famiglia e i figli, c’è qualcosa che non vi torna e non capite certe reazioni, Luna magnifica tra il 16 e il 19 agosto, se siete soli è probabile una dolce novità.

GEMELLI: La Luna piena illumina la strada che dovete percorrere, un viaggio all’estero promette divertimenti e passioni improvvise che vi fanno sentire come adolescenti, difficile dire, però, se dureranno. Non è importante andare lontano ma portarsi con se le persone più care e gli amici più stretti.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 13 agosto 2024/ Bilancia sicuri di sé, cautela per i Pesci

Branko, oroscopo settimanale dal 16 al 22 agosto: cuore in subbuglio per Leone

CANCRO: Dopo le emozioni di Ferragosto probabilmente avrete solo bisogno di riposare, se riuscite ad aprire il vostro cuore senza timori ci si può innamorare anche in una sola serata, se non siete in vacanza ma ancora al lavoro le occasioni per far bene non mancano.

LEONE: L’oroscopo settimanale di Branko svela che la Luna piena vi chiede di mettere le carte in tavola nel matrimonio, non fate gli offesi, aprite il vostro grande cuore e tutto si chiarirà, se siete single Giove e Marte promettono momenti vivaci, novità, divertimento, sesso e forse quella che era nata come amicizia diventa un piacevole flirt.

VERGINE: Siete al primo posto tra i segni più fortunati di agosto con questa Venere in cielo, nelle coppie in crisi viene messo in evidenzia ciò che non va ma tutto si può superare quando ci si ama e riuscirete a dare all’affatto che vi lega l’importanza che merita.