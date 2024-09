Oroscopo settimanale Branko dal 14 al 20 settembre 2024: bene la Bilancia

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo settimanale di Branko per la settimana che va dal 14 al 20 settembre. Dopo aver svelato cosa dovranno aspettarsi i primi segni dello zodiaco, l’esperto di astri svela l’andamento delle stelle anche per gli ultimi sei segni. Per i nati sotto il segno della Bilancia sarà una settimana felice e serena con l’amore che procede bene. Vi sentite sereni e felici soprattutto se potete vivere il vostro amore in un nido stellare. Quale problema sul lavoro scatenato anche dalla vostra arroganza ma con determinazione riuscirete e superarlo.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 13 settembre 2024/ Bilancia determinati, stabilità per gli Acquario

Settimana importante per i sentimenti dei nati sotto il segno dello Scorpione: chi ha il cuore libero potrà incontrare la persona giusta con cui costruire una storia importante mentre chi è già impegnato potrebbe fare progetti futuri come quelli relativi ad un matrimonio. Idee confuse, invece, per il Sagittario che potrebbe riversare il proprio nervosismo sui colleghi, ma anche sui propri affetti. Bella, però, la sfera dell’amore in cui sono favoriti nuovi incontri.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 13 settembre 2024/ Toro motivati, più concretezza per i Cancro

Oroscopo settimanale Branko dal 14 al 20 settembre 2024: giornate positive per i Pesci

Secondo le previsioni dell‘oroscopo settimanale di Branko, i nati sotto il segno del Capricorno vivranno giorni particolari durante i quali non mancheranno ostacoli da superare ma con la vostra determinazione riuscirete a farcela. Nella sfera degli affari, favoriti gli spostamenti all’estero. L’amore sembra ancora abbastanza lontano per i nati sotto il segno dell’Acquario ma, con un pizzico di coraggio, sarà possibile vivere qualche momento passionale. Soddisfazioni nella sfera professionale soprattutto se si svolge un lavoro dipendente.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 12 settembre 2024/ ‘Scaramucce’ per i Pesci, Scorpione affettuosi

Infine, l’oroscopo settimanale di Brano, per i nati sotto il segno dei Pesci, prevede giorni belli e sereni. Grazie al vostro intuito, riuscirete a capire di chi potete fidarvi evitando delle delusioni. Anche l’amore promette bene mentre potrebbero sorgere dei problemi in famiglia.