Proseguiamo il nostro viaggio con le previsioni e l’oroscopo settimanale Branko dal 16 al 22 dicembre 2024. In questo articolo ci focalizziamo sugli altri segni dello zodiaco, con le previsioni e i consigli del celebre astrologo per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Chi sale e chi scende in questi giorni vicini al Natale? Andiamo subito a scoprirlo…

Oroscopo Branko, previsioni domenica 15 dicembre 2024/ Ariete e Pesci ampliano gli orizzonti

Bilancia: i nati sotto questo segno sono in cerca di serenità ed armonia. I prossimi giorni, secondo l’oroscopo settimanale di Branko, saranno soprattutto di mediazione. Importante evitare i conflitti inutili, mentre in amore l’intraprenda potrebbe fare la differenza.

Scorpione: l’oroscopo settimanale di Branko suggerisce di ascoltare il proprio istinto, quella voce interiore che sa guidare verso le scelte migliori. La passione è travolgente in amore, non resta che godersi appieno ogni momento.

Oroscopo Branko, previsioni 15 dicembre 2024/ Capricorno e Acquario hanno grandi obiettivi

Sagittario: le previsioni del celebre astrologo indirizzano i nati sotto questo segno verso un’avventura inaspettata. E’ il momento di cambiare prospettiva, incontrare persone nuove e vedere nuovi orizzonti. Il treno sta passando, dunque: l’importante è farsi trovare in stazione.

OROSCOPO SETTIMANALE BRANKO 16-22 DICEMBRE 2024: CAPRICONO, PRENDITI CURA DI TE

Capricorno: ci sono degli obiettivi importanti da raggiungere e i risultati arriveranno. La settimana si preannuncia molto impegnativa, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Il celebre astrologo sembra porre attenzione su una cosa in particolare: non dimenticare la cura del proprio aspetto fisico e del proprio benessere.

Oroscopo Branko, le previsioni di oggi 14 dicembre 2024/ Capricorno e Acquario più ambiziosi

Acquario: l’oroscopo settimanale Branko sembra suggerire di avvicinarsi a persone che vibrano alla stessa frequenza. L’originalità è molto apprezzata e nei prossimi giorni la creatività potrebbe regalare idee innovative di successo da condividere con persone vicine.

Pesci: ascoltare se stessi è il primo passo per non sbagliare. Ci sono dei segnali chiari che se non ignorati porteranno sulla strada giusta. In amore arriva un momento di grande romanticismo, uno di quei momenti che invita a sognare ad occhi aperti. E allora è bene lasciarsi travolgere dall’amore…