L’oroscopo settimanale di Branko con le previsioni da venerdì 20 fino a giovedì 26 settembre 2024 svela cosa dicono le stelle per gli ultimi sei segni dello Zodiaco, quali sono i segni particolarmente fortunati in amore o sul lavoro, o al top su entrambi nei prossimi giorni, e quali invece sono i segni che saranno un po’ sottotono. Vediamo insieme le previsioni del noto astrologo per i segni da Bilancia a Pesci.

BILANCIA: Sole e Mercurio in Vergine vi portano esitazioni e dubbi ma non fatevi frenare anche perché con Venere nel segno avrete una marcia in più e sarete più simpatici, gentili e affascinanti. Raccogliete le energie e concentratevi soprattutto sul lavoro.

SCORPIONE: Periodo perfetto per stringere nuove amicizie e fare nuovi incontri, tante persone vi chiedono consiglio e aiuto ed è perché ispirate fiducia. Per quanto riguarda l’amore anche quello sboccerà e ben presto Venere si presenterà alla vostre porte quindi prendete coraggio e fatevi avanti.

SAGITTARIO: Il Sole in Vergine vi invita ad essere meno individualisti, coltivare le relazioni con gli altri, creare collaborazioni e sinergie anche nella professione. I nuovi incontri sono molto sexy vi arde dentro il fuoco dell’avventura ma Saturno vi vuole più solidi e stabili.

CAPRICORNO: Il cielo è buono ad eccezione di Marte opposto che provoca battaglia in famiglia e soprattutto tra coniugi. Si intravedono nuovi orizzonti professionali grazie a Mercurio e Sole e non rifiutateli per crescere nel lavoro. L’amore si risveglia grazie a Venere che promette nuovi incontri.

ACQUARIO: L’oroscopo settimanale di Branko svela che la Luna non sarà ottima ma potrete contare su altre Stelle pronti a spingervi in avanti e soprattutto su Venere che vi invita ad allargare gli orizzonti. Tuttavia fate attenzione ai mali di stagione.

PESCI: Il cielo è ancora abbastanza confuso ma la confusione è ‘un brodo creativo’ in cui germogliano e nascono nuove idee, ispirazioni e arte. Venere in Scorpione influisce positivamente anche nella vostra sfera amorosa.