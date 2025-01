Sta per iniziare una nuova settimana e puntuale torna l’oroscopo settimanale con le previsioni degli esperti. In questo articolo ci rifacciamo alle previsioni rilasciate da Massimo Bomba, tratte da un articolo pubblicato sul portale Lo Speciale. Dunque, andiamo subito a scoprire quali segni zodiacali salgono e quali scendono nei prossimi giorni, per quanto concerne amore, lavoro e benessere.

I nati sotto il segno dell’Ariete cominceranno la settimana con una strano nervosismo. I pianeti sono in dissonanza e la confusione regna. Il consiglio dell’esperto è di aspettare prima di prendere decisioni affrettate. Gli affari, così, resteranno al sicuro.

Oroscopo settimanale favorevole per il Toro, che comincia a sentire l’effetto di alleati e forza amiche. Il lavoro riprende bene e anche la vita sentimentale sembra sorridere. Plutone è dissonante ma non sembra destare particolari preoccupazioni.

Per gli amici dei Gemelli l’oroscopo prevede una settimana irrequieta e stancante. Il problema è non sentirsi compresi nelle relazioni, specialmente con gli affetti più cari che dovrebbe essere vicini. Le paure, anche se immotivate, rischiano di stimolare paure inconsce. Attenzione.

Oroscopo settimanale, le previsioni di Massimo Bomba per la settimana dal 13 al 19 gennaio 2025

Il segno del Cancro è alle prese con novità e occasioni, da gestire in un momento non molto semplice o comunque non ottimale da diversi punti di vista. L’amore trionfa, con incontri magici dietro l’angolo per chi è in cerca.

L’oroscopo settimanale del Leone vive una sorta di fase transitoria e chi è nato sotto questo segno non ama molto aspettare. Occorre pazientare e dimostrare di sapere attendere il momento giusto, per raccogliere i frutti del proprio lavoro.

Concludiamo con la Vergine, a cui viene suggerito di porre massima attenzione sul lavoro. E’ un periodo favorevole da questo punto di vista, mentre sul fronte sentimentale potrebbe prevalere una sensazione di rifiuto. Meglio pensare ad altro?