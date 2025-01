Proseguiamo il nostro viaggio con l’oroscopo settimanale di Massimo Bomba, per la settimana dal 13 al 19 gennaio 2025, con gli altri segni dello zodiaco. In questo articolo ci focalizziamo dunque sulla seconda parte dello zodiaco, riprendendo le previsioni dell’esperto Massimo Bomba, tratte da un articolo pubblicato sul portale Lo Speciale. Dunque, andiamo subito a scoprire chi sale e chi scende in amore, lavoro e benessere.

Partiamo dal segno della Bilancia, che inizia la settimana con un certo nervosismo. L’oroscopo settimanale enfatizza il desiderio di questo segno di rompere gli schemi, anche se il consiglio generale è sempre di riflettere a lungo prima di prendere decisioni importanti. Tanti ostacoli lungo la strada, forse è meglio attendere momenti migliori per avere la strada spianata.

L’oroscopo settimanale dello Scorpione prevede grandi stimoli e tante opportunità in arrivo. Calcolare con cura ogni mossa è cosa buona e giusta per raggiungere gli obiettivi. I nati sotto questo segno potrebbero presto avvertire la sensazione di riuscire ad ottenere qualsiasi cosa desiderino.

Il Sagittario si appresta a vivere una settimana di ristrettezze e sacrifici. Come se non bastasse, anche per chi è in coppia non sono tempi facili e si avrà la sensazione di non essere d’accordo neanche con il partner. Non sembra il momento giusto per prendere decisioni importanti.

Il Capricorno sembra vivere un buon momento e in arrivo sembrano esserci grandi gratificazioni. I nati sotto questo segno ora sono in cerca di approvazione e chi è vicino rispondere presente, dando ulteriore fiducia all’operato. Inizio settimanale conflittuale tra ragione e sentimento, ma sarà solo una fase temporanea.

Acquario si appresta a vivere una settimanale non molto vibrante. L’oroscopo prevede pochi scossoni, qualche giornata tranquilla in attesa di tempi più interessanti, con lo stimolo di alcuni pianeti che busserà alla porta.

I Pesci dovrebbero prepararsi ad una settimana molto intensa. L’oroscopo settimanale presenta nuove emozioni emotive molto estreme. Alcune di queste, potrebbero portare un po’ confusione, anche se l’andazzo pare positivo e gratificante. I sogni sono profetici e l’amore sarà protagonista.