Proseguiamo il nostro viaggio nello zodiaco con le previsioni dettagliate di questo inizio 2025. In questo articolo ci soffermiamo sull’oroscopo settimanale dal 6 al 12 gennaio 2025 con le informazioni tratte dal sito lofficielitalia.com, che ha analizzato tutti i segni zodiacali.

Partiamo con il segno della Bilancia, pronto a vivere una settimana armoniosa. Sul fronte lavorativo, non mancano le collaborazioni fruttuose. Bene anche chi è in coppia e vuole godere di una piacevole stabilità. Sabato 11 gennaio potrebbe esserci qualche sfida da affrontare, ma l’equilibrio potrebbe essere un ottimo alleato.

Gli amici dello Scorpione tornano protagonisti grazie ad un passione che rimase. Trasformazioni profonde attendono questo segno secondo l’oroscopo settimanale. Sul fronte lavorativo, determinazione e intuito potrebbero giocare un ruolo chiave. In amore gioiscono le coppie che vogliono ravvivare il legame.

Per il Sagittario si profila una settimana dinamica e piena di opportunità. Nel lavoro non ci sono cose impossibile ed una giornata interessante potrebbe essere quella di mercoledì 8 gennaio. In amore cresce il desiderio di avventura assieme al partner per rafforzare il legame.

Oroscopo settimanale, le previsioni dal 6 al 12 gennaio 2025: Acquario alle prese con cambiamenti improvviso

Il Capricorno cerca stabilità e concentrazione per raggiungere traguardi importanti. In amore, l’eccessiva serietà potrebbe diventare ostacolo, il giusto equilibrio può essere dettato da un mix tra rigore e dolcezza. Per i single, incontri casuali potrebbero far nascere qualcosa di intrigante.

Avanti con l’Acquario, alle prese con desiderio di libertà che potrebbe entrare in conflitto con le aspettative del partner. L’oroscopo settimanale sembra dare un suggerimento molto chiaro in questo senso: comunicare apertamente e in maniera sincera può evitare inutili tensioni. E per chi è single? Nuovi incontri alle porte…

I Pesci aumentano la propria sensibilità e intensificano l’immaginazione in questa settimana. Sul lavoro martedì 7 potrebbe essere un giorno interessante, mentre in amore l’empatia giocherà un ruolo chiave. Chi è single non dovrebbe ignorare gli inviti…