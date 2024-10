Oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 20 ottobre 2024: le previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco

Torna l’appuntamento con le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox che svela l’andamento delle stelle per i nati sotto il segno della Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci fino al 20 ottobre 2024. Periodo positivo in amore per lo Scorpione che non avrà nulla da temere per i prossimi giorni mentre il Sagittario potrà riaprire situazioni che sembravano chiuse, ma cosa prevedono effettivamente le stelle? Andiamo a scoprire tutto.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 20 ottobre 2024: amore senza impegno per la Bilancia

Secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox, i nati sotto il segno della Bilancia hanno voglia di vivere relazioni piacevoli senza obblighi di durata. Anche chi è impegnato in una relazione potrebbe avere tanti dubbi sulla persona che si ha accanto dettati dalla poco consapevolezza di ciò che desidera nella vita. Chi è reduce da una delusione, continuerà ad avere paura temendo di incorrere in una nuova delusione. Troppe cose da fare e preoccupazioni varie sul lavoro.

Le persone delle Scorpione che vivono una relazione stabile non hanno nulla da temere. Chi ha risolto i problemi sentimentali legati al passato ha finalmente voglia di tuffarsi in una nuova avventura sentimentale. Periodo di riflessione sul lavoro. C’è, tuttavia, la possibilità di fare qualche proposta per ravvivare la propria posizione professionale. Settimana particolare in amore per il Sagittario per il quale potrebbero riaprirsi vecchie situazioni che potrebbero dare il via a nuovi capitoli o essere chiuse per sempre. Grande grinta sul lavoro dove, però, ci sono sfide da combattere e vincere.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox fino al 20 ottobre 2024:

Qualche difficoltà nel rapporto di coppia per i nati sotto il segno del Capricorno secondo le previsioni dell’oroscopo settimanale di Paolo Fox. Chi vive un amore segreto o sta vivendo una situazione incerta comincia ad avere voglia di fare chiarezza. Sul lavoro, il futuro prevede meno problemi e una fase di recupero anche per le trattative.

Periodo bello per i sentimenti per i nati sotto il segno dell‘Acquario. Chi è single da tempo avrà la possibilità di trovare la persona giusta. Attenzione, tuttavia, alle dispute che potrebbero nascere con lo Scorpione e il Toro. Le stelle sono dalla parte dell’Acquario anche nella sfera professionale. Attenzione, però, alle finanze a causa di eventuali spese da affrontare. Infine, i nati sotto il segno dei Pesci alle prese con importanti novità. Tutti quelli che sono liberi da tempo, devono evitare di farsi coinvolgere in situazioni clandestine o ambigue. Periodo di recupero per la sfera professionale. Potrebbero esserci sviluppi di situazioni particolarmente interessanti per il futuro.