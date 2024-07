Puntuali come sempre arrivano le previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024. Il noto astrologo di RDS come sempre ci regala perle, consigli e possibili novità che potrebbero riguardare le sfere principali del vivere quotidiano. L’amore è in stand by o le novità sono in arrivo? E sul lavoro, quanto ci sarà ancora da lavorare prima di vedere i risultati? Scopriamolo con il racconto delle previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024.

Le previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale dal 29 luglio al 4 agosto 2024: la seconda metà dello Zodiaco

BILANCIA: il cielo è sereno così come la situazione che si appresta a farvi compagnia a partire dalla prossima settimana; tutte le questioni insolute potrebbero trovare una soluzione grazie alla luna e attenzione sul fronte sentimentale con discrete novità in arrivo.

SCORPIONE: I pianeti vi offrono tutto il supporto possibile per agevolare l’effetto magnetico della passione. Dedicarsi alla vita sentimentale non sarà una cattiva idea, sia che siate in coppia o single. Sul lavoro potrebbe palesarsi qualche insicurezza, ma si tratta di nubi passeggere.

SAGITTARIO: Anche in questo caso il supporto della Luna potrebbe rivelarsi fondamentale per affrontare questioni ostiche e ingarbugliate. Attenzione alla salute e soprattutto ai rapporti di coppia.

CAPRICORNO: Luna e Toro si stringono la mano per rendere propizia tanto la sfera sentimentale quanto quella lavorativa. Per i single potrebbero nascere ostacoli fastidiosi in ottica nuovi incontri; l’ideale è ponderare ogni scelta e non compiere mosse azzardate.

ACQUARIO: stando alle previsioni di Branko per l’Oroscopo settimanale torneranno dominanti passione e amore; l’estate si appresta ad essere travolgente soprattutto per chi si lascerà trascinare dalla creatività.

PESCI: Andare a monte dei problemi potrebbe essere la giusta chiave di lettura della prossima settimana. Calma, giusta dose di riposo e raziocinio potranno finalmente garantirvi maggiori gratifiche sia dal punto di vista lavorativo che sentimentale.