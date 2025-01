Dovrebbe essere il vostro anno, ma ci sarà da sgomitare; l’Oroscopo settimanale Leone 13-19 gennaio 2025 secondo le previsioni di Simon and the stars piazza i nati sotto questo segno all’ottavo posto in classifica. Non è certo la migliore delle fasi di questo nuovo ciclo ma parte necessaria di un percorso di rinascita che porterà presto frutti importanti. Amore, soldi e lavoro: cosa vi aspetta nei prossimi giorni? Scopriamolo con il racconto delle previsioni del noto astrologo intervenuto a Citofonare Rai2.

C’è qualcosa nell’aria che vi rende come confusi, stonati; l’Oroscopo settimanale Leone 13-19 gennaio 2025 secondo le previsioni di Simon and the stars fotografo un momento appannato, come dietro un vetro non proprio dei più puliti e chiari. ‘Colpa’ di Marte nel segno che renderà tutto ancora più offuscato e metterà a dura prova buona parte dei nati sotto questo segno.

Previsioni Simon and the stars, Oroscopo settimanale Leone 13-19 gennaio 2025: calma e sangue freddo…

In circostanze confuse e poco chiare non è poi così facile capire le tempistiche adatte per intervenire al fine di rendere tutto più chiaro. In soccorso arrivano le previsioni di Simon and the stars per l’Oroscopo settimanale Leone 13-19 gennaio 2025 che forniscono un punto chiave dal quale partire. ‘Temporeggiare’, questo il mantra dei prossimi giorni al fine di non incappare in trappole che potrebbero riguardare gli ambiti più disparati: dall’amore al lavoro, è necessario comprendere al meglio ciò che vi circonda per poi agire in giorni più propizi e fertili.