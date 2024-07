Una nuova settimana si avvicina e anche nell’oroscopo di Paolo Fox c’è chi scende e c’è chi sale. Dunque cosa aspettarci nei prossimi giorni? Quali segni saranno baciati dalla fortuna e quali invece dovranno stringere i denti? Andiamo a scoprirlo con l’oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 29 luglio al 4 agosto 2024, con un’analisi di tutti i segni. In questo articolo ci focalizziamo sui primi segni dello zodiaco che, in generale, godranno di una settimana particolarmente fortunata.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: Bilancia in equilibrio, Scorpione ritrova la passione

La BILANCIA è attesa da una settimana che non vivrà grandi scossoni. I nati sotto questo segno ritroveranno la creatività, con nuove idee ben accolte dai collaboratori o dai colleghi. Per quanto riguarda l’amore non serve avere paura o peggio temere le proprie emozioni. Il consiglio di Paolo Fox è di lasciarsi andare.

Lo SCORPIONE vivrà una settimana di riflessione e introspezione. Ci sono vecchie ferite con cui fare i conti, ma anche pesi inutili di cui liberarsi. Per quanto concerne l’amore e la passione sembra sia arrivato il momento di godere della tanto desiderata intimità col proprio partner.

Proseguiamo con l’oroscopo settimanale del SAGITTARIO, che vivrà giorni particolarmente dinamici e avventurosi. Il lavoro sembra sorridere, purché non si abbia paura di osare. Nel campo amoroso, la spontaneità potrebbe giocare a proprio favore per rendere tutto più gratificante.

Oroscopo settimanale di Paolo Fox: le previsioni per Capricorno, Acquario e Pesci

Settimana di pianificazione per i nati sotto il segno del CAPRICORNO. Ci sono delle scelte importanti da prendere, soprattutto in ambito di carriera. Assieme al partner è bene pianificare esperienze da fare insieme, anche per consolidare la relazione.

Per i nati sotto il segno dell’ACQUARIO l’oroscopo settimanale di Paolo Fox suggerisce di guardare oltre l’ordinarietà delle cose. Sul mondo del lavoro non mancheranno le occasioni per dimostrare il proprio valore, mentre in amore l’originalità e la freschezza possono premiare.

Grandi emozioni in arrivo per i PESCI, segno sempre più empatico e che non teme di mostrare il proprio lato più fragile e vulnerabile. Chi apprezza questo segno zodiacale non infierirà, anzi apprezzerà tutte le sue debolezze.