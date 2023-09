Orsa Gemma entra in hotel, mangia torta e va via/ Incursione a Scanno e riposino in una villa

L’orsa Gemma ha mangiato una torta in un hotel a L’Aquila

“Ci sono posti dove gli orsi entrano anche nelle cucine, mangiano la torta, e nessuno li tocca, e ci sono posti dove gli orsi entrano nei giardini e qualcuno gli spara. Si chiama educazione, convivenza, civiltà, accettazione di un animale, che è l’orso bruno marsicano, unico e solo sulla faccia del pianeta”. Queste le parole utilizzate da Luciano Sammarone, direttore del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise (Pnalm), per commentare dell’accaduto di ieri mattina a Scanno (L’Aquila), nell’hotel Millepini, dove l’orsa Gemma, di circa 25 anni, nota frequentatrice del paese: “è entrata, ha mangiato una torta, è uscita e se n’è andata“, ha spiegato Sammarone all’Ansa.

“Il proprietario dell’hotel – ha proseguito Sammarone – mi ha chiamato ieri mattina, era molto tranquillo, senza nessuna agitazione, mi ha detto ‘l’unica cosa aiutami a evitare che stasera si ripeta. E così, in risposta alla richiesta dell’albergatore, il Pnalm ha montato davanti alla struttura ricettiva un recinto elettrificato. Nella notte non è stata riportata alcuna segnalazione di ulteriori tentativi dell’orsa di entrare, “a dimostrazione – ha continuato il direttore del Pnalm – che i recinti elettrificati funzionano”.

L’orsa Gemma aveva già creato preoccupazione quest’estate

Luciano Sammarone ha poi aggiunto all’Ansa: “Scanno è il posto dove forse abbiamo montato più recinti e misure di prevenzione di tutta la storia del Pnalm, tra Parco, forestale, Wwf. Ebbene, forse qualcuno dovrebbe ricordarsene e metterli in funzione, semplicemente. Gemma è una orsa ormai di casa a Scanno, anzi è diventata una ‘cittadina acquisita’“. Non è vero che sia la madre di Amarena, come da più parti si mormora, anche se è una orsa confidente come la povera orsa uccisa la scorsa settimana. Alcuni abitanti di Scanno raccontano che fino a 30 anni fa non succedeva di incontrare orsi in paese e che adesso non sarebbe cosa “normale averli tra i piedi”.

Nei dettagli l’orsa Gemma è entrata nella cucina e con le zampe ha buttato a terra i dolci appena sfornati e pronti per gli ospiti, facendone una scorpacciata. Un’inserviente, attirata dai rumori si è corsa in cucina, trovandosi di fronte del grosso plantigrado: lo ha immediatamente filmato. Gemma, questa estate, aveva creato preoccupazione tra i turisti. Una donna in gravidanza, mentre si trovava nelle vicinanze della rinomata pasticceria “Pan dell’Orso”, era stata sorpresa dal plantigrado confidente, che ormai, ha perso del tutto la naturale diffidenza verso l’uomo.

