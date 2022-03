Orsini “Perché guerra in Ucraina conviene a Biden”/ “Ue fallita, ora regala armi…”

Questa guerra in Ucraina fa comodo a Joe Biden, anche se era contrario ad essa. Ne è certo il professor Alessandro Orsini, che a Piazzapulita ieri ha spiegato che ci sono due ragioni. “La prima è che sta utilizzando una strategia che già utilizzato in Siria sulla nostra pelle degli europei che si chiama bleeding. Consiste nel far prolungare il conflitto affinché sia possibile raggiungere due obiettivi. Il primo è lo studio dell’esercito russo. La Casa Bianca ha bisogno di vedere Putin sparare e combattere per studiare la sua tecnologia e capire a che punto sia. Inoltre, ha bisogno di continuare una guerra fondamentale per l’indebolimento della Russia”.

Wali, chi è cecchino più letale al mondo/ JTF-2, in Ucraina dopo Iraq e Afghanistan

A proposito di Usa, il docente di sociologia del terrorismo internazionale alla Luiss di Roma, nonché direttore dell’Osservatorio sulla sicurezza internazionale dell’università capitolina, ha citato anche Donald Trump e i dissidi con Kim Jong-Un. L’allora presidente degli Stati Uniti voleva attaccare la Corea del Nord, ma i suoi generali gli avrebbero consigliato di desistere perché avrebbero avuto un milione di morti. Per questo ha preferito andare a pranzo con lui, diventando suo amico.

Google avviserà ucraini dei raid aerei russi/ Ideato sistema di allerta su Android

“TRUMP VOLEVA INVADERE NORD COREA E VENEZUELA…”

Ma la Corea del Nord non è l’unico caso citato dal docente. “Poi c’è stata la crisi del Venezuela, dietro cui ci sono Turchia, Russia e Cina. Trump ha deciso di non invaderla”. Anche per questo il professor Alessandro Orsini ha stima per gli Stati Uniti: “Pensano ai loro interessi, a salvare la vita degli americani, a proteggere il territorio nazionale”. Quindi, ha lanciato un interrogativo agli altri ospiti di Piazzapulita parlando della guerra in Ucraina: “È possibile affermare che l’Unione europea sia un’organizzazione politicamente fallita? Nasce per mettere insieme risorse e impedire la guerra in Europa. Ora regala armi agli ucraini. Dov’era la Commissione europea quando era chiaro che Putin avrebbe sfondato il fronte?”.

LEGGI ANCHE:

TERZA GUERRA MONDIALE/ Cosa fa la Nato se qualcosa va storto tra Russia e Est Europa

© RIPRODUZIONE RISERVATA