Orvieto, uccide moglie e figlia poi si spara/ Omicidio-suicidio impiegato Aeronautica

Tragedia nel centro di Orvieto dove stamattina sono stati ritrovati tre corpi senza vita: un impiegato dell’Aeronautica Militare, Carlo Carletti (66 anni), la moglie Rosalba Politi (66 anni) e la figlia Cinzia (34 anni), con la terribile “sentenza” di omicidio-suicidio che sembra ormai essere confermata dagli inquirenti. Pare che l’uomo, impiegato civile prossimo alla pensione, abbia ucciso ieri pomeriggio la moglie e la figlia sparando contro di loro nella casa di Vico Sant’Antonio, a due passi dalla Caserma dei Carabinieri. Al termine della mattanza, Carletti si è poi sparato compiendo l’ultimo fatale atto di una completa strage familiare; a dare l’allarme, spiega il Messaggero, è stato il fratello di Carlo che non riusciva da ore a mettersi in contatto con nessuno della famiglia. Allertata l’Arma, i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione scoprendo l’atroce scena del delitto: in una stanza diversa ciascuno, i tre cadaveri ormai senza vita dell’impiegato, della moglie e della figlia Cinzia.

DRAMMA AD ORVIETO: OMICIDIO-SUICIDIO, MISTERO SU MOVENTE

Stando ad una primissima dinamica emersa dagli atti della Scientifica di Orvieto, Carletti avrebbe freddato le due familiari con un colpo di fucile al volto per poi uccidersi sparandosi con la stessa arma alla testa: l’uomo era un grande appassionato di caccia e per questo aveva diversi fucili regolarmente registrati proprio nella sua casa. Da anni lavorava alla Caserma Nino Bixio presso l’Aeronautica dopo esser stato per anni un ottimo militare dalla lunga e prestigiosa carriera: era anche Cavaliere della Repubblica Italiana per i servizi resi allo Stato, mentre la moglie era ormai in pensione e la figlia lavorava presso una casa di riposo ad Orvieto oltre ad essere da anni inserita nella vasta rete sociale di volontariato. Secondo sempre gli esami della balistica, Carletti avrebbe ucciso le due donne cogliendole totalmente alla sprovvista, una sorta di scatto d’ira e di follia che ancora non riesce ad essere “spiegato” dagli inquirenti. L’omicidio-suicidio non era per nulla “preventivato” dai suoi ultimi atteggiamenti, con l’impiegato sempre molto riservato e garbato con i colleghi: non solo, non sono stati lasciati biglietti o possibili spiegazioni per l’atroce triplice delitto effettuato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA