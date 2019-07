Oscar Giannino cacciato da Radio 24/ “Mi mancherete, siete stati la mia famiglia”

Oscar Giannino ha detto addio a Radio24, nel corso dell’ultima puntata della sua trasmissione. Dopo 10 anni di attività, il suo contratto non verrà rinnovato. Sui social, i suoi fan si sono mobilitati per far sì che l’azienda possa cambiare idea: nasce quindi l’hashtag #iostoconoscar. Non arriva alcuna risposta da parte di Radio24, che quindi non si sbilancia sulla possibilità di un repentino cambio di rotta: la decisione, a questo punto, sembra definitamente presa. Tra i sostenitori della causa, anche un volto noto, che difende la professionalità di Oscar Giannino: “Io credo che in un paese civile Radio 24 abbia tutti il diritto di decidere chi avere in palinsesto. Così come credo che se io fossi il proprietario di una radio o di una tv farei di tutto per Oscar Giannino” si presenta così Luca Bizzarri, in favore del giornalista, e conclude speranzoso “Spero e credo che ci sarà una gara per accaparrarselo“. I messaggi sono notevoli, ma al momento non sembra che stiano avendo alcuna reazione positiva da parte dell’emittente radiofonica.

Oscar Giannino risponde: “L’azienda può decidere”

Oscar Giannino ha ricevuto numerosi messaggi di solidarietà dai più affezionati che seguivano la sua trasmissione, parte integrante del palinsesto di Radio24. Ad una di loro, intervenuta su Twitter nel corso dell’ultima puntata de “La versione di Oscar”, ha così risposto: “sorella, l’azienda ha pieno potere di decidere”. Mentre il futuro professionale con l’emittente di Confindustria sembra essere incerto, o meglio, assente, visti gli anni passati con gli ascoltatori di Radio24 e con tutto lo staff, si è comunque lasciato andare ad una dedica: “Ma una cosa so: tu, l’intera redazione, tecnici e assistenti senza di cui non si farebbero programmi, siete stati mia famiglia aggiuntiva per 10 anni”. Un momento toccante, durante il quale Oscar Giannino ripercorre tutti i momenti trascorsi insieme, le cose imparate e gli eventi condivisi. Poi conclude: “Mi mancherete tutti per quanto mi avete insegnato, insieme a tutti gli ascoltatori”. Un duro colpo per Oscar Giannino, che dopo il pignoramento, ha dichiarato di vivere praticamente in ufficio, proprio per via del momento di difficoltà economica che sta attraversando.

© RIPRODUZIONE RISERVATA