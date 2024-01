Ospedale Buzzi Milano, inaugurata nuova terapia intensiva pediatrica/ 200 metri quadri e 8 posti letto

E’ stata inaugurato presso l’ospedale Buzzi di Milano il nuovo reparto di Terapia Intensiva Pediatrica (TIP), diretto dalla dottoressa Elena Zoia. Così come si legge su Lombardianotizie.online, si tratta della quinta TIP che si trova in regione Lombardia dopo quella presso gli Spedali Civili di Brescia, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo, il Sette Laghi di Varese e il Policlinico di Milano. Il nuovo reparto si estende per 200 metri quadrati che sono stati interamente ristrutturati seguendo gli standard più innovativi in quanto a sicurezza e impiantistica, con tanti colori e disegni per rendere le cure senza dubbio più umane. Otto i posti letto in totale più uno tecnico: 3 postazioni sono ad alto isolamento mentre una stanza è dedicata alle cure palliative.

L’assessore al welfare di regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha commentato: “Il Direttore Generale dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco, Maria Grazia Colombo, e lo staff del Buzzi sono riusciti a far ripartire e a portare a termine, in breve tempo, un cantiere vittima della burocrazia che purtroppo aveva subito importanti rallentamenti. È fondamentale nel processo di rilancio di qualità della sanità lombarda poter usufruire pienamente di questi spazi dedicati alla terapia intensiva pediatrica, tra l’altro particolarmente preziosi proprio in un momento di grande diffusione delle problematiche legate alle sindromi respiratorie, anche nei bambini. Ringrazio chi ha contribuito a raggiungere questo importante risultato e chi, tutti i giorni, si dedica alla cura dei pazienti più piccoli”.

OSPEDALE BUZZI MILANO, INAUGURATA NUOVA TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA: IL COMMENTO DI MARIA GRAZIA COLOMBO

Maria Grazia Colombo, Direttore Generale dell’Asst Fatebenefratelli-Sacco, ha aggiunto e concluso: “Possiamo tornare ad accogliere i nostri piccoli pazienti in ambienti altamente tecnologici in linea con l’eccellenza clinica dei nostri professionisti. Ringrazio la squadra di tecnici, sanitari e amministrativi che ha consentito di raggiungere questo importante traguardo in pochi mesi”. Si tratta senza dubbio di un’ottima notizia per tutti i cittadini lombardi e le cure dei più piccoli.











