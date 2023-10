Ospedale Buzzi, nuovo Pronto Soccorso a Milano per 11mila bambini/ Via alla raccolta fondi

La Fondazione Buzzi ha presentato a Milano, al Museo della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci, la nuova campagna di raccolta fondi per l’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi. La campagna andrà a curare la realizzazione di un nuovo e grande Padiglione per l’Emergenza: all’interno ci sarà anche un Pronto Soccorso Pediatrico largo 2000 mq destinato all’accoglienza di 44.000 bambini. Il numero rappresenterà un incremento di 11.000 accessi rispetto agli attuali. Il traguardo è importantissimo per il Buzzi e per la città di Milano, rappresentando il centro un’eccellenza del Paese.

Elenoire Casalegno "inseguita e assalita" in pieno centro a Milano/ Appello a Sala: "Serve sicurezza"

“Un recente studio del Journal of Pediatrics ripreso dal Wall Street Journal ha mostrato che i bambini che arrivano a un Pronto Soccorso per adulti in USA hanno il 60% di in più di probabilità di morire rispetto a quelli che vengono soccorsi in una struttura specializzata che, per competenze e tecnologie, è calibrata sulle esigenze dei più piccoli sin dalla nascita e nelle diverse fasce di età che necessitano, ognuna, di attenzioni specifiche” ha spiegato Ida Salvo, consigliere di Fondazione Buzzi. A lanciare la nuova raccolta fondi sono stati anche il Generale dell’Aeronautica Francesco Vestito e gli astronauti dell’ESA Luca Parmitano e Andrea Patassa.

Incidenti oggi, 26enne investito a Milano/ Sbalzato di 18 metri mentre attraversa: è grave

7 milioni dalla regione Lombardia per l’Ospedale Buzzi

Stefano Simontacchi, Presidente di Fondazione Buzzi, ha parlato del progettoo del nuovo Pronto Soccorso Pediatrico: “Il nostro obiettivo è dare a ogni bambino il diritto a ricevere le migliori cure pediatriche e vogliamo dotare Milano e la Lombardia di un ospedale pediatrico all’avanguardia. Al Buzzi abbiamo solo 3 sale operatorie, contro le 7 di Firenze, le 8 di Genova e le 20 di Roma, parlando di ospedali paragonabili al nostro, ed è qui che entra in gioco la nostra Fondazione. Tutti gli ospedali pediatrici, in Italia e nel mondo, hanno dietro una fondazione privata che, in partnership con le istituzioni, è impegnata a raccogliere finanziamenti perché “il bambino” non rende economicamente come “l’adulto” e ha bisogno di trovare supporto economico non solo dal settore pubblico ma anche da quello privato” spiega il Corriere della Sera.

MARTA DI NARDO, CADAVERE 60ENNE DI MILANO TROVATO A CASA DEL VICINO/ Lui confessa omicidio: "Non volevo"

All’evento hanno partecipato anche Maria Grazia Colombo, Commissario straordinario ASST FBF-Sacco che ha annunciato che il “Nuovo Grande Buzzi” sarà pronto per l’autunno del 2024 e Guido Bertolaso, Assessore al Welfare Regione Lombardia. La Lombardia ha già deliberato un finanziamento di 7 milioni e 250 mila euro per la realizzazione del progetto. L’assessore ha affermato: “Ci stiamo impegnando affinché il nuovo Buzzi diventi il miglior centro pediatrico di emergenza e urgenza di Europa, per noi è importante e prioritario. La nostra missione non consiste nel diminuire le aspettative, ma sollevarle costantemente verso lo spazio”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA