OSTIA, UOMO BARRICATO IN CASA: “FACCIO SALTARE TUTTO”/ Evacuato intero condominio

Sono ore di apprensione ad Ostia, dove un uomo si è barricato in casa minacciando di far esplodere la palazzina in cui risiede. Un intero condominio è stato evacuato dalle forze dell’ordine, giunte in massa presso lo stabile situato in piazza Lorenzo Gasparri. Una situazione di estrema tensione che ha avuto inizio alle 7:45 di oggi, martedì 18 agosto 2020, quando l’uomo, un 59enne residente al quarto piano, è stato ascoltato da alcuni vicini di casa nell’atto di minacciare di far saltare in aria l’intero stabile: “Basta, faccio saltare tutto in aria. Tutto!”, avrebbe urlato secondo quanto riferito dal portale Roma Today. Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono recati gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale, con il X Gruppo Mare, che ha provveduto a chiudere la strada da via Storelli e via Baffigo, e i carabinieri che hanno fatto evacuare in sicurezza 40 residenti della palazzina.

OSTIA, UOMO BARRICATO IN CASA MINACCIA DI FAR ESPLODERE PALAZZINA

A confermare la pericolosità dell’uomo e le sue cattive intenzioni, il fatto che dopo le minacce, all’interno della palazzina sia stato sentito un intenso odore di gas. I vigili del fuoco, giunti prontamente su posto insieme a Polizia e Carabinieri, con l’ausilio di un’autoscala hanno subito chiuso le utenze di quel quadrante di Ostia per scongiurare ogni rischio. La situazione resta però “esplosiva” anche considerando che il 59enne barricato in casa sostiene di avere a disposizione un vero e proprio arsenale fatto di armi, molotov e bombole del gas. Secondo le prime informazioni filtrate da ambienti dell’Arma, l’uomo sarebbe in uno stato di alterazione mentale: per il momento, nonostante le trattative, avrebbe rifiutato di giungere a più miti consigli, preferendo lanciare contro i militari pacchi di pasta, tenendo così impegnate le forze dell’ordine per tutta la mattinata.



