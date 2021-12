Outfit di Capodanno: stili e prezzi/ Abiti low-cost, ma sì paillettes anche a casa

Quale outfit scegliere per Capodanno? Le misure di restrizione emanate dal Governo per le festività non permetteranno grandi festeggiamenti, ma nessuno vuole rinunciare a vestirsi con stile nell’ultimo dell’anno. La maggior parte degli italiani trascorrerà questa ricorrenza in casa, con parenti o amici. Ciò non vuol dire, però, che sarà necessario limitarsi: sì dunque ad abiti eleganti e luminosi, ma con un budget low-cost. Le soluzioni sono tante, per cui ecco qualche consiglio ad hoc per coloro che non ne hanno ancora trovata una.

SACRA SINDONE, DIRETTA VIDEO TV OSTENSIONE/ 30 dicembre: preghiera per la fine Covid

La parola d’ordine per il Cenone sarà comodità: probabilmente dovrete muovervi dalla cucina alla sala da pranzo con destrezza, per cui è meglio evitare i tubini strettissimi. Meglio, piuttosto, optare per un abito morbido, a campana oppure a blazer. Per i tessuti la scelta è libera, purché ti facciano sentire a tuo agio. Se vuoi brillare, allora, non privarti delle paillettes né dei lustrini. Se vuoi essere super elegante, invece, spazio a pizzo e/o velluto. I colori delle feste sono i soliti: argento, dorato e rosso, anche se sappiamo che in molti non riescono a rinunciare al nero neanche a Capodanno.

Giuseppe Remuzzi/ "Omicron? Virus si adatta all'uomo, cosa dicono studi su sintomi"

Outfit di Capodanno: stili, prezzi e dove acquistare

In molti in queste ore dunque sono ancora a caccia dell’outfit di Capodanno. Vi abbiamo dato già qualche idea su come vestirvi, ma adesso è il momento di capire dove è possibile acquistare l’abito adatto e a che prezzo. Le possibilità sono tante: marchi come Zara, H&M, Stradivarius e Bershka offrono soluzioni che vi permetteranno di mettervi in mostra durante il Cenone, ma senza spendere un occhio della testa. Il budget è di circa 50 euro.

C’è un aspetto da non dimenticare, però. Oltre all’abito, infatti, ti serviranno anche gli accessori giusti: collane e bracciali luccicanti a volontà, ma anche ornamenti per capelli. Per quanto riguarda le scarpe, invece, il tutto dipende da dove ti troverai nell’ultimo giorno dell’anno. Se sei lontano da casa allora è il momento di sfoggiare un tacco 12, ma se sei tra le mura domestiche insieme ad amici e parenti nessuno potrà darti torto se al vestito abbinerai le tue ciabatte più belle. Un modo per unire eleganza e comodità in questa ricorrenza speciale!

"Tamponi rapidi sbagliano 4 volte su 10"/ Bassetti: "Obbligo vaccini non serve più…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA