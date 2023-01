“Pacchi bomba inviati da Russia a Spagna”/ NYT: “Minacce attacchi terroristici in Ue”

Alcuni funzionari americani ed europei ritengono che gli ufficiali dell’intelligence militare russa abbiano guidato i membri di un locale gruppo militante di estrema destra a condurre una recente campagna di spedizione di pacchi bomba in Spagna, i cui obiettivi più importanti erano il primo ministro, il ministro della Difesa e diplomatici stranieri. È quanto scrive il “New York Times”, spiegando che gli investigatori iberici e stranieri hanno indagato sui mittenti dei sei pacchi bomba inviati tra fine novembre e inizio dicembre a Madrid, inclusa la residenza ufficiale del premier Pedro Sánchez. Tra le altre destinazioni, si annoverano le ambasciate americana e ucraina e il Ministero della Difesa. Un impiegato dell’ambasciata ucraina si è ferito in occasione dell’esplosione di uno dei pacchi.

In particolare, scrive il NYT, gli inquirenti nelle ultime settimane “si sono concentrati sul Movimento imperiale russo, un gruppo radicale che ha membri e associati in tutta Europa e centri di addestramento di tipo militare a San Pietroburgo. Si ritiene che il gruppo, designato come organizzazione terroristica globale dal Dipartimento di Stato americano, abbia legami con le agenzie di intelligence russe. Membri importanti del gruppo sono stati in Spagna e la polizia ha rintracciato i suoi legami con organizzazioni spagnole di estrema destra”. Lo scopo apparente di quest’azione risiederebbe nel “segnalare che la Russia e i suoi delegati potrebbero effettuare attacchi terroristici in tutta Europa, comprese le capitali degli Stati membri della NATO, che sta aiutando a difendere l’Ucraina dall’invasione della Russia”. La Spagna è membro dell’Alleanza e ha fornito aiuti militari e umanitari all’Ucraina, nonché sostegno diplomatico.

PACCHI BOMBA IN SPAGNA INVIATI DALLA RUSSIA? “SEMBRA UN AVVERTIMENTO”

Fino ad ora non ci sono segnali che Mosca sia pronta a impegnarsi in attacchi terroristici ai danni dell’Europa, che secondo i funzionari russi potrebbero provocare una risposta della NATO e, potenzialmente, un conflitto più ampio, e costoso. Tuttavia, tale scenario potrebbe cambiare se la Russia continuasse a subire gravi battute d’arresto in Ucraina. “Questo dei pacchi bomba in Spagna sembra essere stato un avvertimento”, ha detto al “New York Times” Nathan Sales, coordinatore antiterrorismo del Dipartimento di Stato nell’amministrazione Trump. “È la Russia che invia un segnale, dicendosi pronta a utilizzare delegati terroristici per attaccare l’Occidente”.

Funzionari statunitensi sospettano che gli ufficiali russi coinvolti nell’azione spagnola facciano parte del 161° Centro di addestramento specializzato per scopi speciali, il cui quartier generale nella parte orientale di Mosca ospita l’Unità 29155. Fiona Hill, direttrice senior per Europa e Russia del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca durante l’amministrazione Trump, ha affermato che non sarebbe sorprendente se il G.R.U. avesse ordinato al Movimento Imperiale Russo di effettuare gli attacchi: “Spesso sono solo gruppi di facciata per le attività di intelligence”.











