Padre Georg “Emanuela Orlandi? Non ho alcun dossier”/ “Non credo emergeranno novità”

C’è un tema di cui Padre Georg Gaenswein ha parlato nel suo ultimo libro ed è la scomparsa di Emanuela Orlandi. Ne è tornato a parlare anche a Verissimo, cogliendo l’occasione per mandare un messaggio a Pietro Orlandi. “Io posso augurare che si trovi una risposta definitiva. Anche io ho incontrato Pietro Orlandi, abbiamo parlato a lungo. Gli ho detto di non sapere niente”. Ciò che ha fatto Padre Georg Gaenswein è chiedere un “promemoria sulla situazione”. Una richiesta a cui ha fatto seguito una risposta netta: “Mi hanno detto che non c’era niente di nuovo, non c’erano nuove conoscenze”, ha aggiunto Padre Georg Gaenswein.

Dziwisz: "Accuse ignobili a Wojtyla su Emanuela Orlandi"/ "Non lucrate sul crimine"

Scomparsa Emanuela Orlandi, Padre Georg Gaenswein su indagini

Padre Georg Gaenswein a Verissimo ha fatto esplicito riferimento a Pietro Orlandi e la sua battaglia per la verità sulla scomparsa della sorella Emanuela. “Ha detto che io avrei un dossier, ma non è vero. Non ho nessun dossier. Se lui fa riferimento a questo appunto, è solo un promemoria, ma non ho mai avuto o fatto fare un dossier, perché non c’entravo io”. Ora però c’è un’inchiesta da parte del Vaticano, mentre la Camera italiana ha approvato l’istituzione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: “Io non credo che si possa trovare qualcosa di nuovo in questo caso. Ora è stato aperto un dossier, adesso i servizi giuridici devono continuare e concluderlo, sperando di arrivare a buon fine”.

LEGGI ANCHE:

Emanuela Orlandi, autore nastro che ha riaperto caso/ "Emergono molti altri segreti…"Emanuela Orlandi/ Inchiesta vaticana promette di "non fare sconti", ultime novità...

© RIPRODUZIONE RISERVATA