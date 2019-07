Padre lascia figli in auto: morti per il caldo/ L’urlo disperato: “Li ho uccisi”

New York City, Bronx: Juan Rodriguez incriminato per duplice omicidio colposo, reo di aver lasciato i figli in auto mentre era al lavoro, con i due gemellini morti per il caldo. Dramma negli Usa che ricorda da vicino quanto accaduto recentemente in Nuova Zelanda, seppur con uno scenario totalmente diverso: l’uomo – veterano di guerra disabile – venerdì si era recato all’ospedale della Veterans Association per fare il suo abitudinario turno. Con sé aveva Luna e Phoenix, gemellini di 11 mesi, ma non se ne è ricordato: dopo le otto ore di lavoro è salito nuovamente sulla sua Honda Accord e, dopo qualche chilometri, si è accorto dei due figli nel sedile di dietro. I piccoli «erano con la schiuma alla bocca» e per loro non c’è stato nulla da fare: «li ho uccisi», questo quanto ha iniziato ad urlare il 39enne quando è sopraggiunta sul posto la Polizia di New York, con l’uomo che ha spiegato di essere convinto di averli lasciati all’asilo prima di raggiungere l’ospedale.

PADRE LASCIA FIGLI IN AUTO: GEMELLINI MORTI PER IL CALDO

Secondo quanto riporta il New York Post, i due piccoli di 11 mesi sono rimasti in auto per 11 ore sotto una temperatura di 30°. Juan Rodriguez – 39enne sposato con tre figli – lavora come assistente social nell’ospedale della Veterans Association e si è disperato di fronte alle forze dell’ordine per quanto accaduto: grida di dolore e lacrime per una tragedia che purtroppo spesso ha preso le pagine della cronaca negli ultimi anni. La versione dell’uomo trova riscontro nei video delle telecamere di videosorveglianza presenti intorno all’istituto: il NY Post evidenzia che Rodriguez ha rifiutato di parlare con il procuratore del Bronx di turno, chiedendo un avvocato. Attualmente si trova ai domiciliari dopo essere stato scarcerato dietro pagamento di una cauzione da 100 mila dollari: il veterano si è dichiarato non colpevole del reato di duplice omicidio colposo. Joey Jackson, legale dell’uomo, ha spiegato: «È fuori di sé dal dolore, ed è stato così ormai da molto tempo, e io sono preoccupato per la sua salute mentale».

