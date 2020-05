Padre Pio di Pietralcina/ Francesco Forgione dalle stimmate alla beatificazione, vita consacrata al Signore

Pubblicità

Padre Pio di Pietralcina è il frate cappuccino raccontato nella miniserie televisiva con protagonista Sergio Castellitto chiamato a prestare il volto al frate beatificato il 2 maggio del 1999 da Giovanni Paolo II. Francesco Forgione, questo il suo vero nome, è nato il 25 maggio del 1887 a Pietrelcina, provincia di Benevento, da Orazio e Maria Giuseppa De Nunzio. Sin da bambino, Francesco sentiva forse il bisogno di dedicarsi al prossimo e al Signore entrando come novizio nell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini di Morcone a Benevento. All’età di 13 anni diventa ordinato sacerdote nel Duomo di Benevento cominciando così la sua missione cattolica. La sua salute cagionevole lo porta in diversi conventi prima di stabilizzarsi dal 1916 nel convento di San Giovanni Rotando dove è morto il 23 settembre del 1986. In realtà la chiamata arriva molto presto, visto che dopo essere diventato sacerdote, Padre Pio raccontò di aver visto frequentemente Gesù, la Madonna e gli Angeli sin dall’età di cinque anni.

Padre Pio, frasi e beatificazione

La vita religiosa di Padre Pio è segnata da una serie di eventi importanti: nel 1911 racconta al padre Provinciale e confessore la comparsa di stimmate sia sulle mani che sui piedi. Non solo, sette anni dopo nell’agosto 1918 presenta la trasverberazione, ossia la perforazione spirituale del cuore con sanguinamento, mentre ad agosto dello stesso anno la presenza di stigmate, le piaghe di Cristo sulle mani, piedi e al torace. Queste ferite guariscono e scompaiono del tutto con la morte del frate cappuccino avvenuta il 23 settembre del 1986 a San Giovanni Rotondo. In vita il prete si era sempre dedicato ai più bisognosi di animo e spinto con un gruppo di Preghiera e con la nascita di un ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Una vita consacrata al Signore che hanno portato la Chiesa nel 1983 a dare il via al processo diocesano della sua canonizzazione con ben 104 volumi presentati a Roma presso la Congregazione per le Cause dei Santi. Quattordici anni dopo, il 13 giugno del 1997 la Congregazione per le Cause dei Santi ha riconosciuto Padre Pio beato con la beatificazione concessa il 2 maggio del 1999 per voce di Papa Giovanni Paolo II. Successivamente il 16 giugno 2002 Padre Pio è stato canonizzato dallo stesso papa Giovanni Paolo II. Tantissime le frasi pronunciate dal frate cappuccino diventate delle vere e proprie massime per milioni di fedeli nel mondo: da “Ogni giorno è un giorno in più per amare, un giorno in più per sognare, un giorno in più per vivere” a “L’amore tutto dimentica, tutto perdona, dà tutto senza riserve” fino a “La vita è una lotta dalla quale non possiamo ritrarci” e “Distacchiamoci dal mondo in cui tutto è follia e vanità”.



