Pagamento Assegno Unico 2024/ Le novità sugli importi e le date esatte (20 maggio)

Sostentare dei figli a carico e un’intera famiglia oggigiorno è sempre più difficoltoso, le spese e i rincari pesano sull’intero bilancio famigliare tanto che in molti nuclei è difficile arrivare fino alla fine del mese con qualche risparmio nelle proprie tasche.

L’INPS recentemente ha pubblicato un nuovo adeguamento sui pagamenti relativi all’Assegno Unico 2024 che viene elargito a quei nuclei dove vi sono dei figli a carico: le variazioni dipendono dai redditi percepiti dalle famiglie italiane che chiaramente si distinguono gli unici dagli altri.

Pagamento Assegno Unico 2024: data di accredito

L’assegno unico come ogni anno viene pagato alle famiglie che hanno dei figli a carico, al variare dello stile di vita ci sono dei cambiamenti anche sugli adeguamenti degli importi da destinare ai singoli nuclei familiari.

Questo beneficio economico viene garantito per poter aiutare le famiglie italiane che si trovano in difficoltà economiche: le date per il pagamento dell’Assegno Unico 2024 sono varie, per quest’anno il giorno esatto corrisponde al 15 maggio con accredito automatico destinato a tutti i beneficiari. Per qualunque dubbio o perplessità è possibile accedere al portale INPS e verificare che l’importo sia stato ricevuto correttamente.

Arretrati e importi

Per ricevere gli importi corretti (e anche gli arretrati) dell’Assegno unico 2024 è necessario inviare una documentazione opportunamente giusta: il documento che in questo caso ogni contribuente deve presentare è la DSU da inviare entro e non oltre il 30 giugno.

Prima che si possano verificare dei disguidi è bene far luce sulle perplessità che molti italiani stanno riscontrando dopo aver ricevuto un messaggio che li notifica su uno stato d’avanzamento delle domande: l’INPS ha chiarito che tale SMS si riferisce esclusivamente all’assegno unico universale trasmesso in concomitanza della percezione del reddito di cittadinanza. L’unico motivo per la quale l’assegno unico potrebbe essere pagato ai fini di maggio è l’attuazione di alcune modifiche a fronte di errori presenti nella documentazione presentata.

