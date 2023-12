Pagamento pensioni, calendario 2024/ Date e info: quando vengono pagate nei 12 mesi (27 dicembre 2023)

PAGAMENTO PENSIONI, CALENDARIO 2024: LE NOVITÀ

Il nuovo anno si aprirà con una bella sorpresa per coloro che ricevono il pagamento delle pensioni, perché gli importi mensili crescono in virtù dell’inflazione. Ma ciò che si chiedono in questi giorni i pensionati è quando arriveranno le pensioni il nuovo anno, date e informazioni per capire quando avverrà il pagamento nei prossimi 12 mesi. Partiamo subito da una particolarità, perché di solito la pensione è accreditata il primo giorno bancabile del mese. Non sempre il primo del mese coincide con un giorno lavorativo, anzi può cadere nel weekend o con una festività. In tal caso, il pagamento delle pensioni slitta al giorno successivo o al primo utile.

Inoltre, le date possono differire tra chi riceve la pensione sul conto corrente bancario e su quello di Poste Italiane. Ad esempio, se il primo giorno bancabile è un sabato, i clienti di Poste avranno la pensione in leggero anticipo. Capodanno è un caso a parte, dunque, visto che è festa. Ma nel 2024 è previsto un ulteriore slittamento. Il primo giorno bancabile a gennaio sarebbe martedì 2 gennaio, ma i pagamenti avverranno il secondo giorno disponibile, quindi mercoledì 3 gennaio 2024. Il piccolo ritardo consente all’Inps di avere il tempo necessario per aggiornare tutti i sistemi informatici. Non ci sarà alcuna attesa invece nei mesi successivi.

CALENDARIO PAGAMENTO PENSIONI: QUANDO ARRIVANO

Il calendario 2024 per il pagamento delle pensioni non prevede altre eccezioni. Le pensioni di febbraio, ad esempio, verranno erogate il primo giorno del mese, che cade di giovedì, mentre venerdì 1 marzo arriverà la terza mensilità, a seguire la quarta lunedì 1 aprile. Il secondo slittamento dell’anno in realtà è un “classico”, per questo non parliamo di singolarità. Ci riferiamo al 1° maggio, giorno della Festa dei lavoratori. Di conseguenza, nel 2024 il pagamento delle pensioni di maggio avverrà giovedì 2. A giugno, invece, si verificherà la prima discrepanza tra banca e posta, perché coloro che sono titolari di un conto postale riceveranno la pensione sabato 1 giugno, invece chi è in possesso di un conto bancario dovrà aspettare fino a lunedì 3 giugno.

Da luglio si ritorna al pagamento delle pensioni il primo giorno del mese per tutti, quindi lunedì 1 luglio. Stesso discorso ad agosto, con le pensioni erogate giovedì 1. Invece, il primo giorno di settembre è domenica, quindi il pagamento slitterà a lunedì 2 settembre. Il calendario 2024 prevede che la decima mensilità arrivi martedì 1 ottobre. Un caso a parte è novembre, perché 1° è Ognissanti e cade di venerdì, quindi per le Poste i pagamenti scatteranno sabato 2, invece per le banche lunedì 4 novembre. Ci sarà da attendere poco anche per l’ultima mensilità del nuovo anno, visto che il pagamento è previsto lunedì 2 dicembre. Di seguito, vi riportiamo il calendario 2024 relativo al pagamento pensioni con un riassunto delle date.

PAGAMENTO PENSIONI, CALENDARIO 2024: ECCO LE DATE

Gennaio: mercoledì 3 gennaio 2024

Febbraio: giovedì 1° febbraio 2024

Marzo: venerdì 1° marzo 2024

Aprile: lunedì 1° aprile 2024

Maggio: giovedì 2 maggio 2024

Giugno: sabato 2 giugno 2024 Poste, lunedì 3 giugno 2024 banche

Luglio: lunedì 1° luglio 2024

Agosto: giovedì 1° agosto 2024

Settembre: lunedì 2 settembre 2024

Ottobre: martedì 1° ottobre 2024

Novembre: sabato 2 novembre 2024 Poste, lunedì 4 novembre 2024 banche

Dicembre: lunedì 2 dicembre 2024











