Pagamento pensioni settembre 2022/ Ecco il calendario in ordine alfabetico

A settembre 2022 il pagamento delle pensioni presso Poste italiane , avverrà il primo giorno del mese ma vi saranno delle date un calendario specifico per il ritiro dei contanti presso gli uffici postali.

Pagamento pensioni settembre 2022: come avverrà

A settembre inoltre proseguiranno anche le operazioni di rimborso e di conguaglio addebito Irpef per coloro che hanno presentato la dichiarazione dei redditi. Quindi nel cedolino INPS sarà evidenziato l’importo dell’aumento della trattenuta applicata sulla pensione. La restante parte sarà invece conferita in contanti il primo giorno del mese.

Coloro che invece hanno un reddito non superiore a 35 mila euro, tenderanno il mese di ottobre per la rivalutazione anticipata dei trattamenti che è stata prevista dal decreto aiuti bis.

Tutti i pensionati titolari di un libretto di risparmio con un conto BancoPosta oppure una Postepay Evolution avranno l’accredito direttamente il primo settembre.

I titolari di carta postamat, carta libretto oppure PostePay Evolution potranno accedere alle pensioni contanti dagli ATM postamat sempre nella stessa data.

Pagamento pensioni settembre 2022: il calendario per il ritiro in contanti

Diverso invece sarà il pagamento pensioni 2022 per il ritiro delle somme in contanti agli sportelli degli uffici postali. Come previsto dalle disposizioni di prevenzione della pandemia di covid 19, la data per il ritiro non è uguale per tutti ma i pensionati verranno distribuiti in base alla iniziale del proprio cognome, in ordine alfabetico dal primo settembre al 7 settembre 2022. In particolare:

Ecco qui sotto il calendario per il pagamento pensioni settembre 2022:

Dalla lettera a alla lettera B le pensioni verranno consegnate giovedì primo settembre 2022.

Dalla lettera C alla lettera D le pensioni verranno consegnate da venerdì 2 settembre 2022

Dalla lettera e alla lettera k, le pensioni verranno consegnate sabato 3 settembre 2022

Dalla lettera l alla lettera o, le pensioni verranno consegnate lunedì 5 settembre 2022

Dalla lettera p alla lettera r, le pensioni verranno consegnate martedì 6 settembre 2022

Dalla lettera S alla lettera z, le pensioni verranno consegnate mercoledì 7 settembre 2022.

Tuttavia i titolari di trattamenti pensionistici inferiori a 2.600 euro al mese dovranno ricevere il 2% aggiuntivo dello stipendio entro il mese successivo per la rivalutazione che è stata prevista dal decreto aiuti bis da settembre a dicembre 2022.

