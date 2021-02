Pagano 130 mila euro di multe per avere 7 figli/ “Disposti a spendere pur di averli”

Storia a dir poco originale quella che ci arriva dalla Cina e che ha come protagonista l’imprenditrice e influencer Zhang Rongrong e il marito. Come raccontato dalla coppia ai microfoni del South China Morning Post, sono stati disposti a pagare 130 mila euro di multe per avere sette figli: ricordiamo infatti che la legge prevede un “tetto” di due figli.

Zhang Rongrong e il marito hanno messo al mondo cinque maschi e due femmine, sfidando lo Stato e pagando la “tassa di sostegno sociale” prevista dall’ordinamento. Altrimenti i figli “aggiuntivi” non avrebbero potuto ricevere i documenti di identità del governo. «Ho voluto mettere al mondo tanti figli così da non dover essere mai sola», ha rivelato la 34enne, che abita nella provincia del Guangdong, nel Sud-Est della Cina.

Pagano 130 mila euro di multe per avere 7 figli: la storia dalla Cina

«Quando mio marito è in viaggio e anche i ragazzi più grandi sono via per studio, ho ancora altri bambini intorno a me…», ha aggiunto Zhang Rongrong ai microfoni del quotidiano asiatico. E il settimo figlio, che ha un anno, sarà l’ultimo: il marito della 34enne si è sottoposto ad una vasectomia nel 2019. Prima di “sfidare” la legge, la coppia si è assicurata di avere una situazione finanziaria stabile. Ricordiamo che la Cina nel 2015 ha posto fine alla politica del figlio unico dopo 36 anni, legge introdotta per rallentare la crescita della popolazione del Paese. Ma i retaggi del passato sono ancora presenti: nonostante l’ordinamento consenta di avere due figli, molte coppie decidono di averne solo uno o addirittura nessuno a causa degli alti costi di vita e di educazione. Il tasso di natalità è in ribasso dal 2016 e nel 2016 è sceso a 10,48 nascite ogni 1.000 persone, il livello più basso degli ultimi 70 anni.



© RIPRODUZIONE RISERVATA