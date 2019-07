PAKISTAN, CADUTO AEREO MILITARE: 15 MORTI/ Schianto su zona abitata: vittime civili

Tragedia in Pakistan, dove un piccolo aereo militare è caduto questa mattina su un’area residenziale nei pressi della capitale Islamabad. Come riportato da diverse agenzie, lo schianto è avvenuto nella zona di Rawalpindi, ma non è ancora chiaro il motivo per cui il velivolo delle forze armate pakistane sia precipitato. I soccorritori in un primo momento avevano parlato di un bilancio provvisorio di 12 morti destinato a salire viste le condizioni di alcuni dei feriti e così è stato visto che al momento si contano già 15 decessi. Dei corpi recuperati fino a questo momento dai soccorritori, giunti prontamente sul luogo dello schianto, 5 appartengono all’equipaggio del velivolo. Una conferma ulteriore della terribile consapevolezza avuta quando si è diffusa la notizia che l’aereo era precipitato su una zona residenziale: ci sono anche morti tra i civili.

PAKISTAN, CADUTO AEREO MILITARE

In attesa che le autorità pakistane spieghino l’accaduto (siamo in una regione in cui le tensioni con l’India sono all’ordine del giorno) restano da stabilire le esatte proporzioni di quello che per il momento sembra essere un tragico incidente aereo. Per il momento Farooq Butt, portavoce dei soccorritori, si è limitato a commentare:”Un piccolo aereo è precipitato su un’area residenziale. Fino a questo momento abbiamo recuperato 15 corpi, compresi 10 civili e cinque membri dell’equipaggio”. Come confermato dall’ANSA, i militari non hanno fornito al momento alcun dettaglio sulla causa dell’incidente che ha coinvolto l’aereo, limitandosi a dichiarare che un loro aereo era in volo di addestramento di routine quando è caduto sul villaggio di Mora Kalu.

