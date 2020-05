PALAZZINA ESPLOSA PER FUGA DI GAS A MARINO/ Roma, 3 persone estratte vive da macerie

Pubblicità

A Marino, comune dei Castelli Romani, alle ore 20 di lunedì sera si è fatta registrare l’esplosione di una palazzina, dovuta a una fuga di gas. L’esplosione è avvenuta nel centro storico, distintamente avvertita dagli abitanti e immediatamente sono arrivati i mezzi di soccorso, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Marino e della compagnia di Castel Gandolfo, i Vigili del Fuoco e gli operatori del 118. Sono state estratte vive 3 persone dalle macerie, due donne e una bambina: la piccola di 4 anni e la madre 31enne sono state trasportate all’ospedale di Frascati per ferite lievi, mentre sono invece critiche le condizioni di una donna di 50 anni di nazionalità romena, trasferita presso l’ospedale Sant’Eugenio per ferite più gravi riportate nel crollo. Nella palazzina abita anche una quarta persona che non si trovava però per sua fortuna all’interno dell’edificio al momento del crollo. I Vigili del fuoco sono ancora al lavoro nelle zone limitrofe all’esplosione per mettere in sicurezza la via e comprendere se sia necessario evacuare altri edifici circostanti.

PALAZZINA ESPLOSA A MARINO, COLPA DI UNA BOMBOLA GPL?

Sono immediatamente partiti anche gli accertamenti per comprendere cosa abbia provocato l’esplosione, e con ogni probabilità si è trattato dell’esplosione di una bombola GPL o al massimo di un guasto all’impianto interno, visto che Italgas dopo le opportune verifiche ha riscontrato che gli impianti e i contatori Italgas, posti all’esterno dell’edificio, risultano integri. Sono arrivate anche le prime dichiarazioni, rilasciate all’agenzia Adnkronos del Sindaco di Marino, Carlo Colizza, arrivato sul luogo subito dopo l’esplosione: “Tre persone che si trovavano nella palazzina crollata sono state estratte dalle macerie e trasferite in ospedale, sembra non siano in gravi condizioni. Poteva essere un disastro, la palazzina è completamente sventrata. Ci stiamo già adoperando per trovare una sistemazione futura per le 4 persone.” La Regione Lazio ha emesso una nota in cui viene annunciato che il vice presidente della giunta regionale Daniele Leodori, si sta recando a Marino sul luogo dell’esplosione per verificare la situazione in costante contatto col governatore Nicola Zingaretti.



