Palermo, morta bimba 11enne con Variante Delta/ Affetta da rara malattia metabolica

Non ce l’ha fatta purtroppo la bimba di 11 anni ricoverata negli corsi giorni all’ospedale “Di Cristina” a Palermo dopo aver contratto la malattia COVID-19 con variante Delta: la piccola è morta questa mattina attorno alle ore 11 dopo essere stata intubata diversi giorni in terapia intensiva.

La ragazzina aveva contratto il coronavirus dalla sorella maggiore di ritorno dalla Spagna e purtroppo soffriva di una rara malattia metabolica diagnosticata dalla nascita, come riportato dalla stessa Direzione Sanitaria e dall’Agenzia ANSA. I genitori non erano vaccinati e risultano al momento anche loro contagiati da Sars-COV-2, ma senza per fortuna particolari sintomi o conseguenze: nelle ultime giornate le condizioni della bimba 11enne si erano aggravate anche viste la sua pregressa malattia metabolica finora rimasta “sconosciuta”.

MORTA LA BIMBA RICOVERATA A PALERMO

La notizia del ricovero della 11enne era stata data dagli organi sanitari negli scorsi giorni e poi confermata dal presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, in contemporanea alla comunicazione del ricovero – sempre a Palermo – di un neonato di 2 mesi nato da una madre a sua volta positiva al COVID-19. In quell’occasione il Governatore siciliano aveva spiegato che i genitori erano «no-vax», sottolineando «l’importanza delle vaccinazioni per prevenire le forme gravi della malattia». Al momento non è dato sapere il motivo reale che ha causato l’aggravarsi e la morte della bimba – se la variante, se la sua malattia o l’unirsi delle due casualità – né se un eventuale vaccino somministrato alla sorella preventivamente avrebbe potuto evitare al 100% il contagio (avendo meno di 12 anni, a prescindere delle convinzioni dei genitori, la ragazzina per legge non è previsto che venga vaccinata). Sta meglio invece il neonato anche lui positivo, ricoverato in terapia intensiva neonatale all’ospedale Cervello. «I bambini e i soggetti fragili saranno protetti solo quando si svilupperà l’immunità di comunità», aveva già spiegato negli scorsi giorno Desiree Farinella, referente sanitario dell’ospedale Di Cristina.

