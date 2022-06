Palermo, proroga elezioni comunali e referendum?/ Votare anche domani: ultime notizie

Le elezioni comunali 2022 di Palermo non verranno certo dimenticate, ma anzi passeranno quasi sicuramente alla storia. In molti seggi, quasi un terzo dei 600 complessivi, infatti, ieri non si sono presentati all’insediamento, o hanno rinunciato all’incarico, i presidenti designati. Questo ha portato a una mobilitazione per sostituirli che ha ritardato le operazioni di voto. Stamane si era arrivati a ipotizzare un accorpamento dei seggi per rendere possibile le operazioni di voto degli elettori che nel frattempo si sono presentati per esprimere il loro voto, anche per i referendum sulla giustizia. Nel primissimo pomeriggio, però, si è riusciti a sostituire tutti i presidenti di seggio assenti. In giornata era arrivata la richiesta di una proroga delle operazioni di voto fino alla giornata di domani, ma il Viminale ha escluso tale deroga. L’Ordine degli avvocati di Palermo, come riporta Rainews, ha ipotizzato l’annullamento delle elezioni, dunque non è da escludere che vi possano essere ricorsi sugli esiti delle votazioni.

CAOS ELEZIONI A PALERMO, LE PAROLE DI LAMORGESE

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha stigmatizzato quanto accaduto, evidenziando l’assoluta “mancanza di rispetto per le Istituzioni e per i cittadini chiamati in questa giornata elettorale e referendaria a esercitare un diritto costituzionale fondamentale per la vita democratica del Paese” mostrata dai presidenti di seggio che hanno disertato il loro incarico. Il Viminale ha anche spiegato che la Procura di Palermo “valuterà gli eventuali profili di responsabilità conseguenti alle segnalazioni inviate dal Comune, competente per le procedure di insediamento dei seggi e di sostituzione dei presidenti”. Secondo alcuni rappresentanti di lista, il motivo di tante defezioni sarebbe anche da ricondurre al fatto che questa sera a Palermo si gioca il match decisivo dei playoff contro il Padova per la promozione in Serie B.

