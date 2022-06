Elezioni Comunali 2022/ Diretta risultati Amministrative: affluenza, exit poll, sindaci

DIRETTA ELEZIONI COMUNALI 2022: QUANDO SI VOTA, AFFLUENZA ED EXIT POLL

Urne aperte in tutta Italia per questa domenica 12 giugno 2022: si votano infatti le Elezioni Comunali 2022 in ben 975 Comuni del Paese, assieme ai 5 Referendum popolari abrogativi sul tema della Giustizia in un unico Election Day.

Dalle ore 7 alle 23 si tiene il primo turno delle Elezioni Amministrative 2022 e per i 5 quesiti referendari (abolizione Decreto Severino; limitazione misure cautelari; separazione funzioni-carriere magistrati; valutazione dei magistrati; riforma Csm), con però differenti modalità di spoglio: alla chiusura dei seggi, alle ore 23, saranno pubblicati subito in diretta i risultati dei 6 exit poll (frutto di analisi fuori dalle urne) per le Comunali di Parma, Verona, Genova, Palermo, Catanzaro e L’Aquila. Lo scrutinio vero e proprio con tutte le proiezioni, i successivi exit poll e i primi risultati ufficiali avranno inizio domani 13 giugno dalle ore 14 in poi: prima infatti viene data priorità allo spoglio dei 5 Referendum, con i risultati delle elezioni comunali che saranno disponibili già nella notte 12-13 giugno. Previste in giornata tre “finestre” con i dati sull’affluenza alle urne: alle ore 12, alle 19 e alle 23, appena chiuderanno i seggi.

DOVE SI VOTA PER LE ELEZIONI COMUNALI 2022: 26 CAPOLUOGHI, 975 COMUNI

Per le Elezioni Comunali 2022 al voto, dicevamo, vanno direttamente 975 Comuni sparsi in tutta Italia, di cui ben 26 capoluoghi di provincia: ovvero, Alessandria, Asti, Barletta, Belluno, Catanzaro, Como, Cuneo, Frosinone, Genova, Gorizia, L’Aquila, La Spezia, Lodi, Lucca, Messina, Monza, Oristano, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Pistoia, Rieti, Taranto, Verona e Viterbo.

Di questi, Genova, Palermo, Catanzaro e l’Aquila sono i 4 capoluoghi di Regione al voto in queste Amministrative 2022: tra i Comuni al voto più importanti, ben 9 città superano i 100mila abitanti: stiamo parlando di Genova, Messina, Monza, Padova, Palermo, Parma, Piacenza, Taranto e Verona. Dei 975 totali, 142 Comuni sono “superiori” – ovvero hanno più di 15mila abitanti (nella provincia autonoma di Trento i “superiori” hanno invece più di 3mila abitanti) – mentre 22 sono “inferiori”. Primo turno fissati per oggi, gli eventuali ballottaggi sono invece stati definiti per domenica 26 giugno 2022, sempre dalle ore 7 alle 23.

DIRETTA RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2022, LE SFIDE CHIAVE: GENOVA, PALERMO, VERONA

Analizziamo ora brevemente le sfide più importanti al voto in questa tornata di Amministrative 2022, di fatto l’ultima vera “prova generale” prima dello scontro totale alle Elezioni Politiche 2022.

Le città “big” hanno visto tutte il voto delle Comunali nell’autunno 2021 (stiamo parlando di Milano, Roma, Bologna, Torino, Napoli, Firenze) ma anche nel voto odierno vi sono diverse sfide “chiave” da tenere sott’occhio per valutare dai risultati delle elezioni comunali le dinamiche interne a partiti, coalizioni e scenari particolari locali. Genova, Palermo e Verona sono probabilmente la città più importanti delle 26 province al voto in queste Elezioni Amministrative 2022: nel capoluogo della Liguria, la sfida è sostanzialmente tra il sindaco uscente Marco Bucci e lo sfidante del Centrosinistra Ariel Dello Strologo. Per il commissario alla ricostruzione del Ponte Morandi, il sostegno si è allargato oltre alla consueta compagine di Centrodestra (Lega, FdI, FI, Udc, Cambiamo, Noi con l’Italia), portando i voti anche di Italia Viva-Renzi e Azione-Calenda: di contro, per Dello Strologo concorrono Pd, M5s, Sinistra Italiana, Demos, Possibile, Verdi. A Palermo invece la situazione per il Centrodestra, dopo diverse lite intestine nei mesi scorsi, si è riappacificata e punta alla “prova generale” prima delle Elezioni Regionali in Sicilia del prossimo autunno. Roberto Lagalla è il candidato sindaco per il Cdx, con 9 liste a sostegno (Prima l’Italia (la Lega di Salvini), Dc Nuova, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Alleanza per Palermo, Noi con l’Italia, Udc, Moderati per Lagalla sindaco e Lavoriamo per Palermo): principale sfidante è “l’erede” del sindaco uscente Leoluca Orlando, ovvero Franco Miceli della coalizione progressista (Pd, Movimento Cinque Stelle, Sinistra civica ecologista e la lista civica Progetto Palermo). Infine Verona, con il sindaco uscente Federico Sboarina che si presenta forte della coalizione di Centrodestra che ha però “perso” Forza Italia per una forte lite locale: 6 le liste a sostegno (Lega, FdI, Noi con l’Italia, Cambiamo, Sboarina sindaco, Verona al Centro ) contro lo sfidante ex calciatore della Roma, Damiano Tommasi, sostenuto da Pd, M5s, Tommasi Sindaco, Azione, Traguardi, Sinistra Ecologica Comune, Europa Verde.

COME SI VOTA, DIRETTA ALLE ELEZIONI COMUNALI 2022

Le regole su come si vota alle Elezioni Comunali 2022 non sono invece variate, se non per le norme anti-Covid decisamente diverse dall’ultima tornata di Amministrative nel 2021: non sarà infatti più necessario il Green Pass e anche le mascherine anti-Covid – con una circolare negli ultimi giorni prima del voto del Viminale con il Ministero della Salute – non sono più obbligatore per votare ma “fortemente raccomandate”. Per il resto, le modalità di voto sono distinte a seconda dei comuni “superiori” o “inferiori”

Comuni sotto i 15mila abitanti

Si vota tracciando una X sul nome del candidato sindaco o sul simbolo della lista collegata, o anche su entrambi. Il voto viene attribuito sia alla lista di candidati: viene letto il sindaco che ottiene il maggior numero di voti e solo in caso di assoluta parità si procederà al ballottaggio il 26 giugno 2022 con i primi due candidati. È vietato il voto disgiunto e si può esprimere solo una preferenza per candidato consigliere comunale: nei Comuni con almeno 5mila abitanti è possibile è possibile esprimere non più di due preferenze per i candidati a consigliere comunale

Comuni sopra i 15mila abitanti

Diverse le modalità di voto per i Comuni “superiori” al voto nelle Amministrative 2022: è possibile tracciare un solo segno sul candidato sindaco e in questo caso il voto va solo al candidato prescelto; si può tracciare un segno su lista e candidato sindaco, ottenendo voti per entrambi; è possibile optare per il voto disgiunto, ovvero per un candidato sindaco e per una lista collegata ad un altro candidato. Viene eletto sindaco al primo turno chi supera il 50% di voti (maggioranza assoluta): se nessun candidato vi riesce, ci sarà il ballottaggio per domenica 26 giugno con i candidati più votati al primo turno, in quel caso a vincere sarà semplicemente chi otterrà il maggior numero di voti (maggioranza relativa). In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza











