Palmas incidente aereo: morti 4 giocatori e presidente/ Video: altra tragedia Brasile

Un altro incidente aereo in Brasile. È precipitato l’aereo del Palmas Futebol, club carioca che milita nel campionato di quarta serie. Secondo quanto riferito dai media locali, sono morti quattro giocatori e il presidente del club, oltre al pilota dell’aereo. Le vittime sono Lucas Meira, numero uno del Palmas, e i calciatori Lucas Praxedes, Guilherme Noé, Ranule e Marcus Molinari. Tra i deceduti anche il pilota, si tratta del comandante Wagner. L’incidente aereo sarebbe avvenuto intorno alle ore 8 di questa mattina. Si tratta di un charter privato che era stato noleggiato ed è precipitato poco dopo il decollo da una pista nel distretto di Luzimangues, a Puerto Nacional, un comune situato a 60 chilometri a sud di Palmas, capitale dello stato amazzonico di Tocantis.

L’aereo è precipitato in una boscaglia. La squadra era diretta a Goiania, dove avrebbe preso parte alla Green Cup contro il Vila Nova. La partita era in programma lunedì pomeriggio. Gli avversari dopo la tragedia hanno chiesto subito il rinvio della partita e si sono messi subito a disposizione per ogni aiuto necessario.

PALMAS, ALTRA TRAGEDIA BRASILE DOPO CHAPECOENSE

La notizia del disastro aereo ha sconvolto il mondo del calcio brasiliano, che si è subito stretto attorno al Palmas Futebol. In particolare, spiccano i messaggi di cordoglio di club come Vasco Da Gama, Bahia Esporte e Chapecoense, i quali via social hanno espresso la propria vicinanza al club carioca che è stato fondato nel 1997. Proprio la Chapecoense nel 2016 ha vissuto una tragedia molto simile, pertanto il loro messaggio è ancor più significativo: «È con profonda tristezza che abbiamo ricevuto la notizia dello schianto dell’aereo che ha preso gli atleti e il presidente della Palmas Futebol», si legge nel comunicato. Poi il riferimento alla tragedia e a quella che ha colpito anche loro: «Purtroppo, sappiamo com’è questo momento di dolore insormontabile da perdite irreparabili e vorremmo che nessun altro dovesse provare lo stesso». In virtù di quanto accaduto, la Chapecoense ha espresso «forza e totale solidarietà» nei confronti di familiari, amici, compagni di squadra e tifosi. «Non sarete mai da soli. #ForçaPalmas», si conclude così il messaggio di cordoglio.

Tragédia! Avião ✈️ que transportava o Presidente do #Palmas Lucas Meira, os atletas Lucas Praxedes, Ranule, Marcus Molinari, Guilherme Noé, além do comandante, caiu. Nao há sobreviventes! O destino seria Goiânia, para enfrentar o Vila Nova nesta segunda, pela Copa Verde. #luto pic.twitter.com/948i1AIIVe — Brenno Beretta (@BrennoBeretta) January 24, 2021





© RIPRODUZIONE RISERVATA