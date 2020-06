“Pamela Anderson e Rami lo facevano 12 volte a notte”/ La confessione hot di Kokorin

“Pamela Anderson e Adil Rami lo facevano 12 volte a notte“.La dichiarazione hot arriva dal calciatore russo Aleksandr Kokorin, intervenuto in una diretta sul canale YouTube di Alexander Aliyev. Come fa sapere Ilfattoquotidiano, il calciatore si è lasciato andare ad alcune rivelazioni scottanti, alcune particolarmente piccati, riguardanti proprio la storia d’amore tra il difensore francese ex del Milan e la nota attrice di Baywatch che, ricordiamo, è finita circa un anno fa dopo una lunga e con una serie di accuse reciproche anche abbastanza pesanti. Aleksandr Kokorin ha puntato l’attenzione su Adil Rami, svelano che al momento della sua presentazione al nuovo club (il Sochi, dove giocava anche lui), l’interesse dei compagni di squadra era tutto proiettato alla relazione con Pamela Anderson.

Adil Rami e le piccanti relazioni su Pamela Anderson: Kokorin svela tutto

Di fronte alle domande curiose dei compagni di squadra, pare che Adil Rami non si sia tirato indietro e anzi abbia raccontato particolari molto hot della sua relazione con la Anderson. “Naturalmente tutti quanti eravamo molto curiosi riguardo la loro relazione, specialmente quando si parlava di come andavano le cose a letto – ha spiegato kokorinnel corso della diretta -. E Rami ci ha detto che Pamela Anderson è stata la migliore donna della sua vita, che loro due lo facevano 12 volte a notte”. Dichiarazioni, dunque, molto intime che probabilmente faranno storcere il naso all’attrice. Purtroppo, come è ben noto, i due hanno chiuso definitivamente la loro relazione dopo molti anni insieme.



