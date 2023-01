Pamela Prati bacchetta Bellavia: “Non mi invita mai a cena”/ Signorini lo incastra: “Era con un’altra”

Pamela Prati bacchetta Marco Bellavia in diretta al Grande Fratello Vip

Colpo basso di Alfonso Signorini a Marco Bellavia nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. Desta ancora curiosità la coppia Bellavia-Pamela Prati che proprio il GF Vip sembrava aver creato. C’è chi infatti si chiede se questa frequentazione sia proseguita dopo l’uscita di entrambi oppure sia già giunta al termine. È proprio per sondare il terreno che Signorini si avvicina ai due tra gli eliminati in studio, chiedendo loro aggiornamenti della loro storia.

Pamela Prati "Al GF Vip mi sono messa a nudo"/ "Con Bellavia ci stiamo conoscendo e…"

Signorini incastra Bellavia: “Non esci con Pamela Prati perché esci con un’altra” e mostra le foto

Pamela Prati fa subito capire che le cose non stanno andando benissimo perché “non mi invita mai a cena!” “Ma perché non la inviti a cena?” chiede allora Signorini; “Perché sono sempre via”, replica Marco Bellavia in studio. La domanda del conduttore ha però un secondo fine perché sul settimanale CHI stanno per uscire delle foto che hanno come protagonista proprio Bellavia con una donna che però non è la Prati. Nelle immagini Bellavia è a cena con questa donna e in una la bacia. La Prati è sorpresa ma non troppo mentre Marzo cerca di giustificarsi: “Ma quella è una mia amica da 30 anni!” Sembra però che i dettagli di questo incontro, che arriveranno nel prossimo numero del settimanale diretto da Signorini, potranno dire molto di più su questa vicenda.

LEGGI ANCHE:

Pamela Prati: Diva è il nuovo singolo/ Video: "Brano nato al GF Vip con Bellavia..."Roberto Ceriotti accusa Marco Bellavia/ "Al GF Vip? Ho il dubbio sia una montatura"

© RIPRODUZIONE RISERVATA