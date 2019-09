Pamela Prati contesa tra GF Vip e Amici Celebrities?/ “Signorini punta su di lei e..”

È stata la grande protagonista dell’ultima stagione televisiva con l’affaire Mark Caltagirone, ma Pamela Prati potrebbe tornare in tv molto presto e in ruoli molto importanti. L’indiscrezione è lanciata da TvBlog, secondo cui la Prati sarebbe addirittura contesa per due format d’eccezione: da una parte il Grande Fratello Vip – che riaprirà i battenti tra poche settimane – dall’altra Amici Celebrities, nuovo format condotto da Michelle Hunziker. Pare infatti che Alfonso Signorini voglia fortemente Pamela Prati tra gli opinionisti della nuova edizione del talent di Canale 5, avrebbe infatti “puntato su di lei”, come fa sapere la fonte, eppure qualcosa sarebbe andato storto. “Un altro programma l’ha già catturata” si legge “Che si tratti di Amici Celebrities?”

Pamela Prati torna in tv, il pubblico polemizza

Stando dunque alle ultime indiscrezioni, Pamela Prati si starebbe preparando ad un ritorno in tv in grande stile e nonostante quanto accaduto solo pochi mesi fa. Un “inganno”, quello di Caltagirone, che il pubblico continua a ritenere tale e, dunque, a non perdonare. È proprio per questo che la possibilità di vedere la Prati in tv e in programmi in prima serata e dunque importanti come il Grande Fratello Vip o Amici Celebrities fa storcere e non poco il naso. Al momento si tratta comunque di un’indiscrezione che non trova ancora conferma certa. È bastato tuttavia questo per scatenare le critiche del pubblico di Canale 5 contro la Prati e i programmi che sono pronti a darle una possibilità di tale importanza.

