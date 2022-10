Pamela Prati e il dramma dopo il caso Caltagirone: “Ho pensato al suicidio”/ “Volevo farla finita perché…”

Pamela Prati racconta il suo dramma: “Ho pensato al suicidio”

Il caso Caltagirone ha avuto conseguenze importanti nella vita di Pamela Prati. È ben noto a molti il caos mediatico scatenatosi in quei mesi e la gogna che si è poi scatenata nei confronti della showgirl, criticata molto sui social e in TV. Un periodo che la stessa Pamela Prati ha poi definito drammatico nel corso di un’intervista rilasciata al Corriere della sera. La star del Bagaglino ha infatti rivelato di essere arrivata a pensare al suicidio per il dolore accumulato in quei mesi.

Pamela Prati sull'addio di Marco Bellavia al GF Vip: "Mi fa stare male"/ "È una persona fragile, anima bella"

“Cosa ho pensato quando il castello di bugie è crollato? Non l’ho mai detto prima, ma ho anche pensato di togliermi la vita. – ha raccontato la showgirl nel corso dell’intervista, aggiungendo poi – La fine di una storia è sempre un trauma, ma scoprire che una persona addirittura non esiste è uno choc psicologico. Quando ho realizzato che era tutta una finzione mi sentivo svenire, mi mancava l’aria. Una violenza psicologica terrificante”. Un tema questo che si riallaccia inevitabilmente a quanto accaduto nella Casa del Grande Fratello Vip a Marco Bellavia.

LEGGI ANCHE:

Pamela Prati, crollo al GF Vip: "Mandatemi via dalla Casa!"/ Piange dopo la lite per il cibo: abbandona?Pamela Prati ha rubato il cibo? L'accusa dei vipponi/ Lei si difende ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA