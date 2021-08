Pamela Prati, “Fedele Confalonieri suo grande ammiratore”/ “Casa in dono”: il gossip

Pamaela Prati è da qualche tempo tornata nel mirino del gossip. La celebre showgirl, qualche anno fa protagonista di un caso mediatico di cui si è parlato per mesi, potrebbe essere una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 6 e tornare, dunque, nella Casa da cui andò via chiedendo il fatidico taxi. Oggi, però, non è di reality che si parla ma di questioni più personali a lei legate. La rivista OGGI, nel numero in edicola questa settimana, lancia infatti un’indiscrezione legata alla situazione economica della Prati, svelando il nome di un ammiratore che le avrebbe fatto un regalo davvero molto importante: una casa. “Dopo il ‘Caltagirone gate’, Pamela Prati fa parlare di sé grazie a un nuovo tormentone estivo (L’estate è adesso) e ha un’agenda fitta di serate e ospitate.” Si legge sul settimanale, che tuttavia aggiunge “I soliti detrattori sostengono però che la showgirl sarda sia in una situazione economica precaria”.

La motivazione di questa situazione non rosea dal punto di vista economico, secondo la fonte, sarebbe “dovuta ad alcune leggerezze commesse in passato, facendo intendere che persino la lussuosa casa in cui vive al centro di Roma non sia il frutto delle sue fatiche.” Proprio questa lussuosa casa sarebbe stato il dono di un ammiratore molto importante, di cui OGGI svela anche il possibile nome: “Dicono sia stato un regalo di un suo potente ammiratore. Di chi si tratta? Il nome che circola è nientemeno che quello di Fedele Confalonieri, da sempre grande estimatore professionale della Prati. Pettegolezzi?”, si chiede dunque alla fine. Un semplice gossip, al momento, che attende una conferma o smentita dalla diretta interessata.

