Pamela Prati “Mandavo foto nuda a Mark Caltagirone”/ “Facevo l’amore l telefono tutte le sere”

Pamela Prati e le foto hot a Mark Caltagirone: “Lui però non mostrava il viso”

Pamela Prati non si nasconde dietro un dito e al Grande Fratello VIP racconta l’attrazione fatale per Mark Caltagirone. Pur non avendolo mai incontrato di persona, la showgirl spiega di aver intrattenuto rapporti quotidiani con l’uomo misterioso, con cui messaggiava ventiquattro ore al giorno. “Ci scrivevamo e facevamo l’amore al telefono”, confida Pamela Prati al Grande Fratello VIP. Alfonso Signorini cerca di approfondire e trova terreno fertile dall’altra parte. “Mandavo foto nuda ma lui no, senza il viso. Vedevo un bell’uomo con un bel fisico, capelli brizzolati”, racconta ancora la showgirl.

“Dormivano insieme tutte le sere, al telefono”, confida Pamela Prati durante la diretta tv del Grande Fratello. “Mark Caltagirone mi faceva sentire viva, mi mandava delle belle canzoni, stavo sempre al telefono con lui. Ma poi diventò geloso e mi faceva sentire in colpa”, continua la Prati. “Aveva iniziato ad essere possessivo, mi diceva che il bambino avrebbe sofferto vedendomi troppo sexy. Così lo bloccai e poi lo sbloccai”, conclude la showgirl. In studio gil opinionisti e pubblico si dividono sulla ricostruzione della gieffina.

