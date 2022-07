Pamela Prati, Sale del Sud il nuovo singolo/”Parlo di lacrime, ha un valore sacrale”

Pamela Prati rilascia il nuovo singolo, Sale del Sud

Dopo essere diventata la regina del gossip made in Italy per la lovestory surreale con l’inesistente Mark Caltagirone, Pamela Prati è di nuovo al centro dell’attenzione mediatica e per il rilascio del nuovo singolo pensato per l’estate 2022. L’ex primadonna de Il bagaglino, oltre le voci che la vedrebbero in lizza per il posto di concorrente al Grande fratello vip 7, in partenza a settembre 2022- ha ora all’attivo il singolo Sale del Sud, un brano che sta particolarmente a cuore alla showgirl perché legata ad una storia personale struggente. Lo scorso giugno 2022 Pamela Prati ha perso prematuramente il nipote Alessandro, al cui ricordo la showgirl si dichiara particolarmente legata, come ripreso da Pipol Music su Instagram: “Sale del Sud” è un brano molto importante per Pamela Prati, in quanto legato a una vicenda personale per lei molto toccante. Lo scorso giugno, infatti, Pamela ha perso prematuramente l’amato nipote Alessandro, al quale Pamela era molto legata”.

I temi a cui è ispirato Sale del Sud

“Sale Del Sud è una canzone che ho scritto con Daniele Piovani dedicandola a mio nipote – racconta Pamela Prati, secondo le testuali dichiarazioni riprese dalla fonte – Il sale che descrivo nel brano è quello delle mie lacrime e ha anche un valore sacrale. Il sale, infatti, nelle antiche mitologie è simbolo di purezza ed eternità e Alessandro sarà per sempre un angelo puro, che vivrà eternamente nei miei ricordi”. E ancora, poi, la showgirl si dice inscindibilmente legata alla terra d’origine, tema a cui è ispirato il nuovo singolo: “Questa canzone è una dichiarazione d’amore per lui, e so che potrò ritrovarlo in ogni gesto, abbraccio o carezza e lo ritroverò nella mia terra. Il Sud di cui parlo è sempre la nostra amata Sardegna, dove sono le mie radici e quelle della mia famiglia che ha attraversato con me questo dolore immenso”.

