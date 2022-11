Pamela Villoresi, vittima di molestie/ “Registi ci provarono con me, ma minacciai di…”

Pamela Villoresi e le molestie: “Successo due volte nella mia carriera”

Forse non tutti sanno che all’inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo, l’attrice Pamela Villoresi, ha dovuto fare i conti con delle molestie. Tentativi deplorevoli che hanno lasciato il segno e che la sessantacinquenne di Prato non dimentica. D’altronde la violenza contro le donne è un tema che sente particolarmente vicino e che la sta a cuore, forse proprio a causa di quanto accaduto nel suo glorioso passato.

“Ho subito una vera e propria molestia, quando ero giovane, prima a Prato poi Barletta”, ha raccontato in un’intervista pubblicata su La Nazione. “Da ragazzina qualche regista ci ha provato, ma l’ho subito minacciato di chiamare la polizia. E’ un problema culturale da correggere – ha commentato amareggiata Pamela Villoresi – e grazie alla mia professione ho cercato di contribuire con i miei spettacoli”.

Pamela Villoresi e le proposte cinematografiche “hot” declinate per tutelare il rapporto coi figli

“Come donna mi sono impegnata a buttare giù qualche ascensore che insisteva a schiacciare la figura professionale delle donne”, ha raccontato Pamela Villoresi. Nella sua brillante carriera, l’attrice ha dovuto anche rifiutare ruoli e proposte inaspettate. Ad esempio, come rivelato nella medesima intervista a La Nazione, le è successo di declinare un’offerta importante per girare un film erotico. “Fu una cosa che mi dispiacque molto”, ha ammesso Pamela.

“Mi arrivò una proposta da un grande regista per un ruolo esplicitamente erotico. Il mio no non dipendeva da ragioni di ‘pruderie’ ma da una valutazione che metteva in gioco il rapporto con i miei figli, una questione di rispetto reciproco”.











