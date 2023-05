Pangenoma, il Dna personalizzerà la medicina/ “Rivoluzione per malati senza diagnosi”

Il progetto Pangenoma rivoluzionerà la medicina del futuro e potrebbe aiutare a combattere le malattie rare e genetiche grazie alla dettagliata mappa del Dna umano, che per la prima volta è stato sequenziato a partire da persone appartenti a 47 etnie differenti. Il risultato ottenuto potrebbe notevolmente espandere il campo della diagnostica permettendo anche di curare sindromi ancora misteriose.

Lo studio completo, composto da numerose ricerche fatte negli anni da differenti scienziati è stato pubblicato sulla rivista Nature Biotecnology, e uno tra i principali autori è l’italiano Giulio Formenti, che ha dichiarato al Corriere della Sera che il progetto “è solo all’inizio“, e “dobbiamo pensarlo come un work in progress“. Ma quello che differenzia davvero questa scoperta dagli studi precedentemente portati avanti sul Dna umano è che per la prima volta si è potuto sfruttare l’ausilio delle nuove tecnologie e degli algoritmi per sequenziare e catalogare tutte le minime differenze tutti i dati e i dettagli che caratterizzano ogni singola etnia analizzata.

Pangenoma, ecco come il Dna permetterà di avere cure su misura

Lo studio sul Pangenoma, cioè l’ambizioso progetto di catalogare, comparare e differenziare il Dna umano di 47 tra le principali etnie presenti sul pianeta, potrà rivoluzionare il mondo medico ed aiutare con la scienza la cura di molte malattie rare e genetiche alle quali ancora non è stata data una diagnosi. Dopo la pubblicazione dei risultati, sono stati molti gli specialisti del settore che si sono mostrati entusiasti di questi nuovi progressi. Tra loro c’è anche il genetista Giuseppe Novelli, che ha dichiarato all’agenzia Ansa che “Avere uno standard di sequenza di riferimento permetterà ai medici di poter avere un più ampio ambito diagnostico al quale attingere“.

“Tecnologie sempre più accurate rappresentano una vera svolta, soprattutto per i malati che ancora sono in attesa di una cura per una condizione alla quale non si riesce a dare una risposta“. Ha aggiunto . Tutto ciò significa, che grazie al Pangenoma, nel futuro non solo le diagnosi saranno più veloci ed accurate, ma le terapie sempre più su misura dopo aver studiato esattamente il Dna di ogni signolo individuo. Perchè comparato con altri che non presentano gli stessi profili di rischio, la prevenzione sarà sempre più accurata.











